Rusya, Edward Snowden'ı Trump'a Hediye Olarak Geri Gönderebilir

Amerika Birleşik Devletleri’nin dünya çapındaki istihbarat faaliyetlerini ve imkanlarını ortaya çıkaran ve ardından Rusya’ya sığınan eski Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) yetkilisi Edward Snowden, ABD medyasında çıkan haberlere göre Rusya tarafından ABD’ye iade edilebilir.

2013 yılında ABD’nin dünya çapında özel hayatı izleme faaliyetlerine dair önemli bilgiler sızdıran Snowden’ın avukatı ve kendisi, basında çıkan söylentilerin ardından iade edilme iddiasını yalanladı. Ancak Rusya'nın böyle bir girişimde bulunması, ABD ile ilişkilerini sağlamlaştırabileceği için hala olası bir durum olarak politik bir koz olarak kullanılabilir.

NBC tarafından üst düzey bir yetkiliden edinilen bilgilere göre, Rusya’ya iltica hakkı tanınan Edward Snowden, Washington yönetimine sunulacak ikramlardan yalnızca biri. Bu gelişmeler üzerine harekete geçen Snowden, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada bu iddiaları yalanlarken: “Sonuçta, Rus İstihbaratı ile hiç işbirliği yapmadığım kanıtlandı. Hiçbir ülke ajanlar üzerinden ticaret yapmaz çünkü diğerleri de sıranın kendilerinde olduğundan endişe eder.” ifadelerini kullandı. Ayrıca Snowden’ın avukatı Ben Wizer da yaptığı açıklamada müvekkilinin konuyla ilgili bilgi sahibi olmadığını endişelenmesi gereken bir şey de olmadığını söyledi.

Finally: irrefutable evidence that I never cooperated with Russian intel. No country trades away spies, as the rest would fear they're next. https://t.co/YONqZ1gYqm