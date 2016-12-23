Rusya ve Türkiye, Büyükelçi Katilinin Telefonunu Kırmaya Çalışıyor

Son günlerde ülkemizde üzücü olaylar yaşanıyor. Bunlardan biri de Rus Büyükelçisi Andrey Karlov suikasti oldu. Polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülen büyükelçinin suikastini aydınlatmak için güvenlik güçlerimiz yoğun mesai harcıyor. Rus yetkililerin de destek olduğu çalışmalarda, saldırganın iPhone'u kırılmaya çalışılıyor.

Güvenlik güçlerimiz, Rus Büyükelçisi Andrey Karlov'u öldüren teröristin kullandığı iPhone'u ele geçirdi ve kilit ekranında yer alan 4 haneli şifreyi kırarak cihaza girmeye çalışıyorlar. MacReports'un haberine göre, telefonun iPhone 4S olduğu ve iOS'un henüz öğrenilemeyen bir sürümünün çalıştığını iddia ediyor. Yetkililer ise bunu henüz doğrulamadı; fakat telefonda yer alan verilere erişmek için yoğun çaba harcandığı biliniyor.

Bir iPhone'u kırmak sanıldığından daha zor olduğundan çalışmaların gecikmesi normal. Zira hatırlayacak olursanız FBI bile, geçtiğimiz yıl San Bernardino saldırısından sonra bir teröristin cihazına erişmek istemiş ve epey zorlanmıştı. Diğer yandan FBI, Apple'dan cihazı açması için yardım istemiş, şirket ise mahremiyet ve güvenlik politikaları nedeniyle bunu reddetmişti. Dolayısıyla güvenlik güçlerimiz ve Rus yetkililerin bu aşamada zorlanmaları kabul edilebilir gerekçelere dayanıyor.

Rus Yetkililer de Devrede!

Az önce ifade ettiğimiz gibi Rusya yetkililer de destek olmak için çalışmalara katılıyor. Telefonu kırmak için Türkiye'ye bir güvenlik ekibi yollayan ülke, şimdilik bazı alternatif saldırı yöntemleri denedi ama başarılı olamadı. Rusya'nın o iPhone'a girene kadar vazgeçmeyeceğini söylemeye gerek yok, önemli olan sürecin daha hızlı işlemesi.

Apple bu davayla ilgili henüz yorum yapmadı. Kendi ülkesinin yetkililerine yardım etmeyen şirket, büyük olasılıkla Rus ve Türk yetkililere de yardım etmeyecektir. Bu noktada endişe verici bir unsuru dile getirmekte fayda var; Apple'ın garanti ettiği bu güçlü şifreleme tekniği, son zamanlarda teröristlerin neden iPhone kullandığı açıklıyor.

Umuyoruz bu suiskatin tüm ayrıntıları kısa zamanda ortaya çıkar.

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