S Pen, Galaxy S8 Aksesuarı Olarak Sunulabilir

Samsung Note serisinin en önemli özelliklerinden ve satın alma nedenlerinden biri olan S Pen, yeni çıkan bir iddiaya göre Samsung Galaxy S8 aksesuarları arasında yer alabilir.

Söylentilere göre, Samsung Galaxy S8'i geliştirilen ekip, tıpkı Note serisinde olduğu gibi S Pen'i cihaza yerleştirdikleri bir prototipi test ediyor. Bununla birlikte, ortaya çıkan prototipi beğenmedikleri ancak planları tamamen ortadan kaldırmak yerine, S Pen'i ayrı bir aksesuar olarak müşterilere sunmayı tartıştıkları iddia ediliyor.

Bu durumda S Pen'in sadece Samsung Galaxy S8 ile çalışacağı anlamına mı geldiğini, yoksa S8'in S Pen'in özelliklerini destekleyen Note benzeri özelliklere mi sahip olacağını henüz bilmiyoruz. Karmaşık bir durum ifade ettiğimin farkındayım. Fakat Galaxy S8'in 6 inç'lik bir ekranla piyasaya sürüleceği iddiaları doğru çıkarsa, ancak o zaman S Pen desteğinin olmasını mantıklı bulabiliriz.

Her iki durumda da Samsung'un Galaxy S8'i duyurmasını beklemekten başka çaremiz yok. Sizce S Pen'in ayrı bir aksesuar olarak sunulması ne kadar iyi olabilir?

Samsung Galaxy S8 Cihazlar 8 GB RAM ile Gelebilir

Samsung Galaxy S8 Yapay Zekasına Google Çelmesi