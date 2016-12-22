Saadet Zinciri Olduğu İddia Edilen Kairos'un Üyeleri Batıyor!

Kişisel bilgisayarın hard diskindeki belli bir alanın kiralanması ile çalıştığı söylenen ve kendi sitesinde de "bilgisayarınız sadece çalıştığı için para kazanmak ister miydiniz?" sloganını kullanan Kairos Teknoloji üyelerinin battığı iddia ediliyor. Saadet zinciri olduğu söylenen Kairos üyeleri son zamanlarda ödeme kriziyle karşılaşıyor ve paralarını alamadıklarını ifade ediyorlar.

Habertürk'ün yaptığı habere göre, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın da inceleme başlattığı, saadet zinciri olduğu iddia edilen Kairos’ta ödeme krizi çıktı. Aylardır para alamayan çok sayıda üyenin battığı belirtildi. Türkiye’de üye sayısı 100 bini geçen ve vaat ettiği aylık kazanca göre 125 ila 2 bin 777 dolar ödenerek girilen sistemde üyeler, normal şartlarda üye zincirine ekledikleri her bir halkadan da gelir kazanıyorlar. Kairos'ta bu durum günlük 0.86$, 4.09$, 10.8$, 19.02$'lık kazançlar şeklinde belirlenmiş ve üye kazandırdığınızda ise kişi başı 18,75$, 89.55$, 236.55$, 416.55$'lık kazançlar elde edebiliyorsunuz.

İddia'ya göre, üyelerin lider olarak tanımladıkları kişiler lüks arabalarla, yurtdışı seyahatlerinde ve umre turlarında pozlar verirken, para ödeyerek sisteme yeni giren üyeler vaat edilen kazancı alamamaktan şikayetçi oldu. Üyelere 25 Kasım tarihini beklemeleri yönünde duyuru yapan liderler, daha sonra soruna çözüm bulamayınca, üyelerdeki dolandırılma hissi giderek artmaya başladı.

Daha sonra usulsüz üyelikler nedeniyle şirketin tüm üyelikler üzerinde inceleme başlattığını duyuran liderler, üyeleri tatmin edememiş gözüküyor. Zira Binlerce dolar ödeyerek sisteme giren ancak herhangi bir kazanç elde edemeyen Dilek A., "Bir belirsizlik var. Şirketin hiçbir açıklaması yok. Şu an çok büyük mağduriyet söz konusu. Biz şu an son emri uygulayıp bekliyoruz ama sonuç belli. Yakında ‘Büyük Kairos vurgunu’ diye duyarsınız” diyor.

Kairos'un Türkiye liderlerinden D.F. sorunun çözüldüğünü iddia etse de, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın başlattığı incelemede İngiltere ticaret sicili kayıtlarına göre yalnızca 1 personeli olduğu bildiriliyor.

Bize söz söylemek pek düşmez ama saadet zinciri olduğunu düşündüğünüz sistemlerden uzak durmanızı öneririz. Büyük umutlarla girip, pişman olmamanız neredeyse imkansız!