Safir Ekranlı HTC U Ultra Avrupa'da Piyasaya Çıkıyor

Tayvanlı teknoloji şirketi HTC, yüksek performansa ve yüksek fiyata sahip olan HTC U Ultra isimli telefonunu geçtiğimiz aylarda satışa sunmuştu. HTC U Ultra çıkış tarihinden itibaren Tayvan başta olmak üzere çoğu ülkenin telefon pazarında yer aldı. Fakat popüler teknoloji şirketi HTC, U Ultra'yı tek bir modelde bırakmadı ve safir ekranlısını da yaptı.

Ocak ayında düzenlenen CES 2017 fuarında tanıtılan HTC U Ultra, bu fuardan hemen sonra ön satışa çıkarışmış ve daha sonra da genel satışa açılmıştı. İlk incelemelerden sonra kullanıcıların oldukça beğendiği HTC U Ultra telefonu, HTC'nin yeni projesiyle birlikte daha farklı bir hal aldı.

HTC, yüksek performansa sahip amiral gemisi telefonu U Ultra'yı oldukça kaliteli özelliklerle donattı. HTC U Ultra normalde Gorilla Glass 5 'in ekranını kullanıyor. Fakat HTC, özel tasarımlı telefon sevenler için safir ekranlı U Ultra üretti. Oldukça maliyetli olan safir maddesini U Ultra'da kullanan HTC, bu madde ile birlikte ekranın daha dayanıklı olmasını amaçlıyor. Gorilla Gass 5’e oranla HTC’ye ekran üretiminde daha fazla maliyet oluşturan safir, kullanıcıların ceplerini biraz yakacak.

Safir ekranlı HTC U Ultra'nın özellikleri:

5.7 inç Super LCD safir kaplama ekran

Android 7.0 işletim sistemi

4 GB RAM ve 128 GB Dahili hafıza

Snapdragon 821 işlemci

12 MP arka ve 16 MP ön kamera

3.000 mAh batarya

Parmak izi okuyucusu, ivmeölçer ve pusula

HTC’nin safir ekrana sahip olan U Ultra telefonu, Tayvan piyasasından sonra Avrupa’ya da açılıyor. Avrupa’da telefonun ilk satış durakları ise tahmin ettiğiniz ülkelerde olacak.

Safir ekrana sahip olan HTC U Ultra, 18 Nisan'da iki yeni ülkede satışa sunulacak. HTC kullanıcıları, U Ultra'nın safir kaplı modeline Almanya ve İsviçre ülkelerinden 849 Euro’luk bir fiyat etiketiyle sahip olabilecekler.

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