Safir Ekranlı HTC U Ultra Avrupa'da Piyasaya Çıkıyor
Tayvanlı teknoloji şirketi HTC, yüksek performansa ve yüksek fiyata sahip olan HTC U Ultra isimli telefonunu geçtiğimiz aylarda satışa sunmuştu. HTC U Ultra çıkış tarihinden itibaren Tayvan başta olmak üzere çoğu ülkenin telefon pazarında yer aldı. Fakat popüler teknoloji şirketi HTC, U Ultra'yı tek bir modelde bırakmadı ve safir ekranlısını da yaptı.
Ocak ayında düzenlenen CES 2017 fuarında tanıtılan HTC U Ultra, bu fuardan hemen sonra ön satışa çıkarışmış ve daha sonra da genel satışa açılmıştı. İlk incelemelerden sonra kullanıcıların oldukça beğendiği HTC U Ultra telefonu, HTC'nin yeni projesiyle birlikte daha farklı bir hal aldı.
HTC, yüksek performansa sahip amiral gemisi telefonu U Ultra'yı oldukça kaliteli özelliklerle donattı. HTC U Ultra normalde Gorilla Glass 5 'in ekranını kullanıyor. Fakat HTC, özel tasarımlı telefon sevenler için safir ekranlı U Ultra üretti. Oldukça maliyetli olan safir maddesini U Ultra'da kullanan HTC, bu madde ile birlikte ekranın daha dayanıklı olmasını amaçlıyor. Gorilla Gass 5’e oranla HTC’ye ekran üretiminde daha fazla maliyet oluşturan safir, kullanıcıların ceplerini biraz yakacak.
Safir ekranlı HTC U Ultra'nın özellikleri:
- 5.7 inç Super LCD safir kaplama ekran
- Android 7.0 işletim sistemi
- 4 GB RAM ve 128 GB Dahili hafıza
- Snapdragon 821 işlemci
- 12 MP arka ve 16 MP ön kamera
- 3.000 mAh batarya
- Parmak izi okuyucusu, ivmeölçer ve pusula
HTC’nin safir ekrana sahip olan U Ultra telefonu, Tayvan piyasasından sonra Avrupa’ya da açılıyor. Avrupa’da telefonun ilk satış durakları ise tahmin ettiğiniz ülkelerde olacak.
Safir ekrana sahip olan HTC U Ultra, 18 Nisan'da iki yeni ülkede satışa sunulacak. HTC kullanıcıları, U Ultra'nın safir kaplı modeline Almanya ve İsviçre ülkelerinden 849 Euro’luk bir fiyat etiketiyle sahip olabilecekler.
HTC U Ultra Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı