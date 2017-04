Saints Row Serisinin Devam Oyunu Agents of Mayhem'in Çıkış Tarihi Duyuruldu!

Eğer son Saints Row oyunu olan Saints Row 4'ü oynayıp bitirdiyseniz ve aynı eğlenceyi özlediyseniz size güzel bir haberimiz var. Saints Row serisinin devam oyunu Agents of Mayhem tanıtıldı ve Agents of Mayhem çıkış tarihi duyuruldu.

Hatırlanacağı üzere açık dünya tabanlı Saints Row oyunlarının geliştiricisi Volition serinin son oyunu Saints Row 4'ü 2013 yılında yayınlamıştı. Uzaylılarla çarpıştığımız bu oyundan sonra 2015 yılında Gat Out of Hell adlı bir genişleme paketi yayınlanmıştı. Tek başına oynanabilen ve çalışmak için Saints Row 4'e ihtiyaç duymayan bu ek paketten sonra ise serinin ne olacağı ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmamıştı. Nihayet Volition gelecek projesini açıkladı ve Agents of Mayhem'i bize tanıttı.

Agents of Mayhem'de önceki Saints Row oyunları gibi açık dünya yapısına sahip olacak. Oyundaki kahramanlar ise Gat Out of Hell'de yer alan kahramanlar olacak. Yani Agents of Mayhem bir bakıma Saints Row serisi içerisindeki alternatif kahramanlara yer veren bir devam oyunu. Saints Row serisinden alışık olduğumuz ağır mizah da yine Agents of Mayhem'de bizi bekliyor; yani bu oyunda gerçekçiliği aramamakta fayda var.

Agents of Mayhem'in hikayesi yakın gelecekte geçiyor. Oyuncular 12 kahraman arasından 3 kahramanlık takımlar oluşturacaklar ve bu kahramanlar arasında diledikleri zaman geçiş yapabilecekler. Agents of Mayhem'in çıkış tarihi ise 15 Ağustos 2017, oyun bu tarihte PlayStation 4, PC ve Xbox One platformlarına çıkıyor.

