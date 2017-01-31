Salt Chef
Nusret gibi et pişirmeye ne dersiniz?
Salt Chef dünya çapında ses getiren kasabımız ve aşçımız Nusret temel alınarak geliştirilmiş bir mobil yemek pişirme oyunu.
Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir yemek yapma oyunu olan Salt Chef'de Nusret Gökçe'nin yerine geçerek en lezzetli eti pişirmek için mücadele ediyoruz. Oyunda bize et pişirmek için belli bir süre veriliyor ve bu süre içinde belli hareketleri yaparak eti kıvamında pişirmemiz gerekiyor.
Salt Chef reflekslerinizi test eden bir oynanışa sahip. Et ızgaraya atıldıktan sonra parmağınızı ekranda sürükleyerek veya ekrana dokunarak et pişirme hareketlerini gerçekleştiriyorsunuz. Hareketleri arka arkaya hızlı bir şekilde birbirlerine eklediğinizde ise kombo yaparak daha yüksek puan kazanabiliyorsunuz. Hareketlerin tamamını başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğinizde ise Nusret'in ünlü tuz dökme hareketini gerçekleştirebiliyorsunuz.
Salt Chef reflekslerinizi test eden keyifli bir oynanışa sahip.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 3.0 ve üzeri
- Üretici:
- Perfect Tap Games
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