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Salt Chef
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Salt Chef

(iOS)
Salt Chef İndir Hemen İndir

56 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Salt Chef
Salt Chef
Salt Chef
Salt Chef

Salt Chef'de Nusret gibi et pişiriyoruz!

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 3 saat önce

Salt Chef ünlü aşçımız Nusret'ten esinlenerek geliştirilmiş bir mobil yemek yapma oyunu olarak tanımlanabilir.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir yemek pişirme oyunu olan Salt Chef'te en lezzetli etleri hazırlamak için çabalamaktayız. Oyunda ızgara başına geçiyoruz ve etleri kararında pişirmeye çalışıyoruz. Bu iş için de özel hareketler yapmamız gerekiyor.

Salt Chef'in oynanışı reflekslerinizi kullanmanız üzerine kurulu. Oyunda size belli bir süre veriliyor ve bu süre içinde belli hareketleri gerçekleştirmeniz gerekiyor. Hareketleri yapmak için ise parmağınızı ekranda sürüklemeniz ve ekrana dokunmanız gerekiyor.Bütün hareketleri tamamladığınızda da Nusret'in ünlü tuz dökme hareketini yapabilmektesiniz.

Salt Chef hızlı ve heyecanlı bir oynanışa sahip. Oyun her yaştan oyun severe hitap ediyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
4
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
Perfect Tap Games
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