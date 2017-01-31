Salt Chef ünlü aşçımız Nusret'ten esinlenerek geliştirilmiş bir mobil yemek yapma oyunu olarak tanımlanabilir.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir yemek pişirme oyunu olan Salt Chef'te en lezzetli etleri hazırlamak için çabalamaktayız. Oyunda ızgara başına geçiyoruz ve etleri kararında pişirmeye çalışıyoruz. Bu iş için de özel hareketler yapmamız gerekiyor.

Salt Chef'in oynanışı reflekslerinizi kullanmanız üzerine kurulu. Oyunda size belli bir süre veriliyor ve bu süre içinde belli hareketleri gerçekleştirmeniz gerekiyor. Hareketleri yapmak için ise parmağınızı ekranda sürüklemeniz ve ekrana dokunmanız gerekiyor.Bütün hareketleri tamamladığınızda da Nusret'in ünlü tuz dökme hareketini yapabilmektesiniz.

Salt Chef hızlı ve heyecanlı bir oynanışa sahip. Oyun her yaştan oyun severe hitap ediyor.