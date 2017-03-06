Samsung, 12 Milyon Galaxy S8 ile Sağlam Geliyor

Samsung'un bu sene işi çok zor. Hem Apple'ın 10'uncu yılında çıkaracağı iPhone ile rekabet etmek zorunda kalacak olan Samsung, hem de Note 7 lekesini alnından çıkarabilmek için canını dişine takarak pazarlama yapacak. Şirket, Samsung Galaxy S8 ile pazarı domine etmeye hazırlanıyor.

Sızan haberlere göre Samsung Galaxy 8 ile pazara çok ağır bir şekilde yüklenmeyi düşünüyor. Bu plan dahilinde ilk ayda 4.7 milyon telefonu tamamlayan üretici, Nisan ayında bu sayıya 7.8 milyon telefon daha ekleyerek küresel olarak pazara 12 milyon kadar Samsung Galaxy S8 ile girmeyi planlıyor. Bu rakam sadece Galaxy S8 için telaffuz edilen adet. Kaç adet Galaxy S8 Plus'un pazara çıkacağı hakkında henüz net bir bilgi yok.

29 Mart'ta tanıtılacak olan Galaxy S8'in ön siparişleri 10 Nisan'da başlayacak. Satışlara ise 21 Nisan'da başlanacağı artık resmileşmiş durumda. Bu arada söylentilere göre elinde hala Galaxy Note 7 olan kullanıcılar bu cihazları takas ederek yarı yarıya indirim şansı da yakalayabilirmiş. Ama bu henüz çok da net bir bilgi değil.

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