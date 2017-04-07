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Samsung 2013 Yılından Bu Yana En Yüksek Gelire Ulaştı

 Samsung 2013 Yılından Bu Yana En Yüksek Gelire Ulaştı.

2017 yılının ilk çeyrek gelir raporları yavaş yavaş şirketlerce açıklanmaya başladı. Samsung'da geleneksel olarak ilk çeyrek yıl gelir raporunu açıklayan teknoloji şirketlerinden biri oldu.

Bloomberg'in haberine göre Galaxy Note 7 faciası ve yolsuzluklarla 2016 yılını kapatan Samsung 2013 yılından bu yana açıkladığı ilk çeyrek yıl raporlarında en yüksek geliri açıklamış. 4 seneye yakın bir süredir çok yüksek çeyrek yıl gelirlerine işaret edemeyen şirket, 2017 raporlarında satışlarının 44 milyar dolara yükseldiğini bildirmiş. Bu yüksek gelir oranın en büyük payının OLED ekran ve yarı iletken (semiconductor)  üretimlerinden geldiği de söyleniyor. Açıklanan 2017 yılı ilk çeyrek raporuna göre Samsung'un net karı da 8.7 milyar dolar olarak işaret ediliyor.

Samsung'un Bloomberg'e yaptığı açıklamada, ikinci çeyrek yılın daha iyi olmasını beklediği de belirtilmiş. Özellikle, Galaxy S8 ürünlerinin raflara yerleşmesi ile beraber şirket "yüksek sezon" beklentisini canı tutuyor. Bunun yanı sıra Galaxy Note 7'nin şirkete verdiği hasarın da ikinci çeyrek yıl sonrası tamamen yok olacağı görüşü hakim. 

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Yazar: - 07.04.2017

Samsung 2013 Yılından Bu Yana En Yüksek Gelire Ulaştı İçin Yorum Yaz

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