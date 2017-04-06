Samsung 2016'da Reklam ve Pazarlamaya Milyar Dolarlar Harcamış

Teknoloji web sitelerinde yayınlanan bir rapora göre, Samsung‘un 2016 yılındaki pazarlama bütçesi, neredeyse küçük ölçekli bir ülkenin tüm ihtiyaçlarını karşılamasına yetecek kadar çok.

Güney Kore menşeli "Yonhap News" haber sitesi Samsung'un 2016 yılında reklam ve pazarlamaya döktüğü paranı 10.2 milyar dolar olduğunu iddia ediyor. Bu arada bu dev bütçenin sadece 4 milyar dolara yakın (3.9 milyar dolar) bir kısmı sadece reklamlar için kullanılmış.

Bu arada okuyucularımız bu bedeli tüm Samsung Electronics bünyesinde üretilen teknolojik cihazlar olarak değerlendirmeliler. Ancak yine de 2015 yılına nazaran reklam harcamalarını yüzde 15 oranında arttıran Samsung, bu harcamaların çoğunu mobil ürünlerde Galaxy S7/S7 Edge ve Note 7 modelleri için harcamış.

Her ne kadar Note 7 teknolojik hüsranından sonra bu departmana harcanan paraların çoğunun heba olduğunu da unutmamak gerek.

Güney Kore'de Samsung'a rakip olarak tanıdığımız LG'de 2016'da reklam ve pazarlama giderlerini yüzde 21 oranında artırmış. 2015 yılında 1.1 milyar dolarlık bir bütçe kullanan LG, 2016'da Samsung pazarlama departmanıyla daha çok uğraşmış olmalı.

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