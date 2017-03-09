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Samsung, ABD'de 300 Milyon Dolarlık Bir Fabrika Açmaya Karar Verdi

Samsung, ABD'de 300 Milyon Dolarlık Bir Fabrika Açmaya Karar Verdi

Wall Street Journal'ın haberine göre Samsung, ABD topraklarında 300 milyon dolarlık bir yatırımla ev elektroniği fabrikası açmaya hazırlanıyor. Samsung'un bu projesi 500 kişiye istihdam da sağlayacak. Ancak projenin esas amacı yatırımdan ziyade Trump politikalarını geçiştirmek.

Şubat ayının başlarında ABD Başkanı Donald Trump, teknoloji devlerinin ABD’de fabrika açması ve ABD vatandaşlarını bu fabrikalarda işe almasını istemişti. Trump her zamanki bilindik tavrıyla, bu ricayı bir tehdide kadar götürünce ilk önce General Motors Meksika, Arizona'ya bir ünitesini taşımış ve burada 100 bin kişilik bir istihdam oluşturmuştu. Bu durum karşısında harekete geçen diğer küresel şirket Samsung oldu. Samsung Electronics, ABD’de bir ev aletleri fabrikası açacağını açıkladı. Şirketin bu kararı alınmasının sebebi, Meksika'daki üretim noktasından ABD'ye giren malların üzerine daha fazla "sınır vergisi" konulmasını engellemek. Çünkü Trump'ın sınır vergileri şirketlerin ABD pazarında rekabetini engelliyor. 

Samsung belki de ABD pazarına en muhtaç olan Asyalı şirketlerden biri. Özellikle rüşvet davaları, tutuklamalar ve Note 7 faciasıyla sıkıntılı geçen 2016 yılından sonra, bu kara listeye ABD pazarını da eklemek istemiyor.

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Yazar: - 09.03.2017

Samsung, ABD'de 300 Milyon Dolarlık Bir Fabrika Açmaya Karar Verdi İçin Yorum Yaz

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