Samsung, Android 7.0 Nougat Güncellemesi Alacak Cihazları Açıkladı

Android işletim sistemine sahip akıllı cihazlar teker teker Android 7.0 Nougat güncellemesine kavuşurken, bazı akıllı cihazların bu güncellemeyi alıp almayacağına dair şüpheler de yok değil. Üreticiler yalnızca üst düzey akıllı telefonları piyasaya sürmediğinden, hangi telefonların kullanıcıları güncelleme alabilecek mi merakla bekleniyor. Samsung bu beklentiyi gidermek adına peşinen Android 7.0 Nougat güncellemesi alacak tüm akıllı cihazları açıkladı.

Liste halinde sıralanan, güncellemeyi alacak telefonların tümü 2015 ve 2016 yılında piyasaya sürülen telefonlar olurken, 2016 yılında piyasaya sunulan Galaxy J5 ve Galaxy J7 modellerinin güncellemeyi alıp almayacağı kesin olmadığı için listede yer almadı. Ancak yine de bu iki cihazın da Android 7.0 Nougat güncellemesi alma ihtimali bulunuyor. J serisinden Galaxy J3 kullanıcıları için de fazla umut olmadığını söylemekte yarar var. Samsung Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge modelleri için de Android 7.0 Nougat güncellemesinin dağıtımına başlandığı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Listede yer alan Galaxy A3 ve Galaxy A8 modellerinin de 2016 sürüm modeller olduğu tahmin ediliyor. İşte Samsung tarafından yayınlanan Android 7.0 Nougat güncellemesi alacak cihazların listesi:

Samsung Android 7 alacak tüm cihazlar

Galaxy S6

Galaxy S6 Edge

Galaxy S6 Edge Plus

Galaxy Note 5

Galaxy Tab A

Galaxy Tab S2

Galaxy A3

Galaxy A8

Galaxy S7 ve S7 Edge Android 7.0 Nougat Güncellemesine Kavuşuyor

Sony Xperia Z5 ve Xperia Z5 Premium için Android 7.0 Nougat Güncellemesi Çıktı