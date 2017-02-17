Samsung 'Bize Güvenin' Mesajı Veriyor

Son zamanlarda akıllı cihazlarda güvenilirlik temasının gündeme gelmesini sağlayan şirket olan Samsung, üzerine yapışan olumsuz etiketi çıkartmaya çalışıyor. Geçen yıl yaşadığı Note 7 krizinin ardından kullanıcıların güvenini tekrar kazanmak isteyen Güney Koreli şirket, yayınladığı video ile akıllı telefonlar üzerinde yaptığı kapsamlı testleri teşhir etti.

Daha önce akıllı telefonlar üzerinde yaptığı kapsamlı testleri aşama aşama gösteren bir video yayınlayan Samsung, güvenilirlik konusunu kaşımaya devam ederek, bu kez de akıllı telefonların ne şartlarda test edildiğini gösteren bir video yayınladı. Videoda akıllı telefonların yüksek ve düşük ısıdaki direncini, suya karşı dayanıklılığını, düşmelere karşı sağlamlığını test eden Samsung’un bükülme testine de videoda yer vermesi dikkat çekti.

Note 7 modelinde yaşadığı şokun artçı şokları atlatmak isteyen Samsung, güven duygusunu tekrar tüketicilere aşılamak için bu tarz çalışmalara devam edebilir. "Bu kapsamlı testlerin sonucunda nasıl bir ürün ortaya çıkacak?" sorusunun ise Galaxy S8 ile cevap bulması bekleniyor.

Samsung’un yeni amiral gemisinin çıkış tarihinin 26 Şubat’taki MWC 2017 etkinliğinde duyurulacağı da çıklanmıştı. Samsung’un yayınladığı videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.

Samsung Galaxy S8'in Çıkış Tarihi MWC 2017'de Açıklanacak

Samsung Yeni Cihazı Galaxy S8 İçin Satış Planını Açıkladı