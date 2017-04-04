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Samsung, Bükülebilir Telefonları İçin Yeni Çıkış Tarihi Verdi

Bükülebilir Samsung Telefon

Bu sene Samsung’un bükülebilir telefonunu alacağınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Son edinilen bilgilere göre biraz daha beklemeniz kaçınılmaz.

Samsung ekranlarından sorumlu Kim Tae-woong, şirketlerinin şu an için bezel-free (çerçevesiz ekran) teknolojisine yoğunlaştığını söyledi. Zaten, Samsung Edge ekrana sahip telefonları piyasaya sürmelerinin üzerinden uzun zaman geçmediğini belirten Tae-woong, yaptığı açıklamada satışlarının hali hazırda iyi gittiğini ve bükülebilir ekran teknoloji için biraz daha zamanlarının olduğunu belirtti.

Bükülebilir ekranlar Samsung’un 2019 planlarında yer alıyor. Şu anda var olan teknolojilerini daha da geliştirmeye  çalışan Samsung'un, bükülebilir ekran teknolojisi fikrini 2019 yılına kadar olgunlaştırıp kullanıma sunması bekleniyor. Bloomberg’in geçen seneki haberine göre, bu ekrana sahip iki telefonun, 2017 yılında müşterilere sunulacağı iddia ediliyordu. Fakat Tae-woong’un yeni açıklamasını dikkate alacak olursak, elimizdeki telefonlarla en azından iki sene daha idare etmemiz gerekiyor. 

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Yazar: - 04.04.2017

Samsung, Bükülebilir Telefonları İçin Yeni Çıkış Tarihi Verdi İçin Yorum Yaz

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