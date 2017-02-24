Samsung Chromebook Plus Piyasaya Oldukça Pahalı Girdi

Chromebook fiyatları genel olarak çok pahalı etiketler taşımıyor. Bunun sebebi cihazların çok özel konfigürasyonlara sahip olmamalarından kaynaklanıyor.

Ancak Samsung Chromebook Plus, diğer cihazların aksine 449 dolarlık fiyatıyla piyasada ezber bozuyor. Google mağazasına bu fiyat etiketiyle giren cihaz yanında hediye olarak 20 dolarlık Google Play kredisi veriyor. Bu fiyatıyla Samsung Chromebook Plus, orta sınıf Windows 10 dizüstü cihazlarla rekabet ediyor gibi görünüyor.

Samsung Chromebook Plus Teknik Özellikleri

2400x1600 çözünürlükte 3:2 orana sahip bir ekrana sahip olan Samsung Chromebook Plus, 4GB RAM taşıyor. 2 adet USB-C girişi bulunan cihaz, ARM tabanlı OP1 işlemci taşıyor. Samsung Chromebook Plus bir adet Stylus kalem ele geliyor.

Cihaz hakkında farklı yorumlar yapılıyor. Özellikle uygulamaları destekleyen Android işletim sisteminin henüz beta aşamasında gibi işliyor olması, en çok eleştirilen konulardan biri. Öte yandan Stylus kalem ve şık bir tasarımın bu fiyat için bir mazeret olduğunu savunanlarda çoğunlukta. Bu yorumların aksine Samsung Chromebook Plus'un bir çok Intel tabanlı benzer cihazlardan daha kararlı olduğunu söyleyenlerde var.

Yine de Samsung Chromebook Plus oldukça ikna edici görünüyor. Ancak teknik yorumlardan daha önemli olan tüketici yorumlarını beklemekte fayda var.

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