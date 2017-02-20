Samsung Exynos 9 İşlemci Geliyor

Samsung Exynos'un Twitter hesabı, Mobile World Congress (MWC) 2017 için fanlarını heyecanlandıracak bir paylaşım yaptı. Yeni bir yonga setinin geleceğini ima eden bir görüntü paylaşan şirket, Exynos 9 işlemci hakkında ilk ipucunu verdi. "Yakında" etiketiyle paylaşılan Exynos 9'un vurgusu, Samsung'un yepyeni bir işlemciyle MWC'nin tozunu attıracağına işaret ediyor.

Bu yeni Exynos işlemcisinin yaklaşmakta olan Galaxy S8'in bazı modellerinde ve Kuzey Amerika'da büyük ihtimalle bulunacak. Takdir edersiniz ki, kalan bölgelerde de Snapdragon 835 işlemcili Galaxy S8'leri görmeyi bekliyoruz. Tabii bunun için bir garanti veremiyoruz, bu nedenle Samsung'un 2017'deki planlarının netleşmesini beklemekten başka çaremiz yok.

Exynos 9 işlemci için daha önce çıkan söylentilere baktığımızda, sekiz çekirdekli ve Exynos 8895 adı verilen bir görüntü olduğunu hatırlıyoruz. İki versiyonla çıkması düşünülen bu işlemci 8895M ve 8895V olarak adlandırılıyordu. 8895M'in 2.5GHz + 1.7GHz hızında ve Mali G71-MP20 GPU'ya sahip olduğu söylenirken, 8895V'nin 2.3GHz + 1.7GHz frekansı ve bir Mali G71-MP18 frekansı olduğu ifade edilmişti. Diğer yandan, 8895 serisinin 10 nm'lik bir süreç üzerinde üretileceğini söyleyen bir bilgi de bulunuyordu.

Sızıntılardan hareketle, 8895'in bir Exynos 9 serisi ile yeniden markalanabileceği mümkün. Yine de hepsinin birer spekülasyon olduğunu unutmayalım. Öyle görünüyor ki, Samsung'un bu yıl bizi bekleyen bazı harika haberleri olacak.

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