Samsung Focus, Android telefon ve tabletlerde kullanılan bir üretkenlik uygulamasıdır.

Samsung tarafından resmi olarak geliştirilen Focus, telefonlarınız üzerinden özellikle e-postalarınızı yönetmeniz için çok kullanışlı bir uygulama. Birkaç farklı sunucu (Exchange Server 2003 SP2/SP3, Google, Naver (IMAP/POP3), Office 365, Hotmail, Outlook.com, IBM Notes Traveler, Groupwise, Kerio, Zimbra, Horde, IceWarp, MDaemon gibi) ile bilrikte çalışabilen uygulama, bütün postalarınızı tek bir noktadan kontrol etmenize olanak verdiği gibi tonla başka özellike daha sunuyor.

E-postaların yanı sıra takvim uygulamasından planlarınızı buraya kaydedebildiğiniz gibi basit hatırlatıcılar da hazırlamanız mümkün. Tüm bunların yanında daha kullanışlı olan kısmı ise "kurma" bölümü. Bu bölümle birlikte daha önce ayarladığınız "etkinlik" ya da "hatırlatıcı"yı rahatlıkla görebiliyorsunuz. Dahası bunlar üzerinde değişiklik de yapabiliyorsunuz. Örneğin; bir eposta hatırlatıcısı kurduğunda, bunun içeriğine dair notlar düşebildiğiniz gibi bu postanın kime gönderileceğini daha not olarak düşebiliyorsunuz.

Arama özelliği ile birlikte gelen uygulama, kullanıcıların tam olarak görmeye ihtiyaç duydukları şeyleri kolayca bulmalarına yardımcı oluyor. Focus sekmesinde kullanıcılar başlıca bildirimlerin bir özetini görebiliyor. Bu, kullanıcının tercihlerine göre de uyarlanabiliyor. Ayrıca, Samsung Focus, bir konferans bağlantısına katılmak gerektiğini hatırlatabiliyor ya da aksiyonlar önerebiliyor. Samsung Focus, Focus Sekmesi’nde yer alan anahtar sözcükler için basit bir kurulum ile, “konferans” ya da “iş gezisi” gibi önceden kayıtlı bir kelimeyi içeren bir e-posta ya da program için bildirimler gösteriyor. Bu özellik, kullanıcıların gerekli bilgileri asla gözden kaçırmamalarını sağlıyor.

Uygulamada yer akan bir başka kolaylık ise konferans bağlantılar. Uygulama üzerinden gönderdiğiniz elektronik postalara konfeans bağlantı isteği koyabiliyorsunuz. Böylece kurmak istediğiniz konferans bağlantı için herkese tek bir seferde ulaşabiliyor ve onları hemen bir araya getirebiliyorsunuz.