?     Geri Bildirim
TamindirHaberMobilSamsung Galaxy A 2017 Serisi Türkiye Fiyatları Açıklandı

Samsung Galaxy A 2017 Serisi Türkiye Fiyatları Açıklandı

Samsung Galaxy A 2017 serisi

Su, toz, yağmur, ter ve kuma karşı dayanıklı yeni Samsung Galaxy A 2017 serisi akıllı telefonları ön siparişle satışa açtı.

Dört farklı renk seçeneğinin yanı sıra kullanıcılara farklı tasarım ve güçlü performans sunan Galaxy A serisi, 5,7 inçlik A7, 5,2 inçlik A5 ve 4,7 inç büyüklüğe sahip A3 modellerinin çevrimiçi alışveriş sitelerinde ön sipariş fiyatları açıklandı.

Samsung Galaxy A7 (2017) Türkiye Fiyatı

A7

Galaxy A7, 1080p çözünürlüklü 5,7 inç Super AMOLED ekran ve 16 megapiksel kamerasıyla N11.com ve hepsiburada.com sitelerinden ön siparişte 2.299 TL den sipariş edilebilir.

Samsung Galaxy A5 (2017) Türkiye Fiyatı

A5

3000 mAh pile sahip ailenin ortancası A5, 5.2 inçlik Full HD Super AMOLED ekrana ve 1.9 GHz sekiz çekirdekli işlemciye sahip. Cihaz 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanıyla birlikte geliyor. N11.com ve hepsiburada.com sitelerinden ön siparişte 1.999 TL den sipariş edilebilir.

Samsung Galaxy A3 (2017) Türkiye Fiyatı

A3

Samsung Galaxy A3 ise 4.7 inç HD Super AMOLED ekrana ve 1.6 GHz sekiz çekirdekli işlemciye sahip olacak. Bu cihazda da 2 GB RAM ve 16 GB depolama alanı bulunuyor. N11.com ve hepsiburada.com sitelerinden ön siparişte 1.599 TL den sipariş edilebilir. 

Editöre Yaz:
Yazar: - 16.01.2017

Samsung Galaxy A 2017 Serisi Türkiye Fiyatları Açıklandı İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Google Play Indie Oyun Yarışmasının 20 Finalisti Belli Oldu Google Play Indie Oyun Yarışmasının 20 Finalisti Belli Oldu Google, geçtiğimiz Kasım ayında, indie (bağımsız) toplulukların tutkusu ve yenilikçi yaklaşımlarını kutlamak için 15 Avrupa ülkesinden…
iPhone'unu Değiştirmeyen Mağazaya Arabasıyla Daldı! iPhone'unu Değiştirmeyen Mağazaya Arabasıyla Daldı!Geçtiğimiz günlerde ülkemizde yaşanan olayın bir benzeri yurt dışında da yaşandı. Hatırlanacağı üzere İzmit'teki bir teknoloji mağazasından… Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (Ocak 3. Hafta) Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (Ocak 3. Hafta)Eğer geçtiğimiz hafta çıkan oyunlar sizi tatmin etmediyse bu hafta çıkacak oyunlar aradığınızı bulmanıza yardımcı olabilir. Bu hafta çıkacak…
Yeni Motorola Telefonlar Gelecek Ay Tanıtılabilir BTK 'Videonu Çek-Gönder Yarışması' Düzenliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

MOBIL HABERLERİ

Tamindir E-Bülten