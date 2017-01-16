Samsung Galaxy A 2017 Serisi Türkiye Fiyatları Açıklandı

Su, toz, yağmur, ter ve kuma karşı dayanıklı yeni Samsung Galaxy A 2017 serisi akıllı telefonları ön siparişle satışa açtı.

Dört farklı renk seçeneğinin yanı sıra kullanıcılara farklı tasarım ve güçlü performans sunan Galaxy A serisi, 5,7 inçlik A7, 5,2 inçlik A5 ve 4,7 inç büyüklüğe sahip A3 modellerinin çevrimiçi alışveriş sitelerinde ön sipariş fiyatları açıklandı.

Samsung Galaxy A7 (2017) Türkiye Fiyatı

Galaxy A7, 1080p çözünürlüklü 5,7 inç Super AMOLED ekran ve 16 megapiksel kamerasıyla N11.com ve hepsiburada.com sitelerinden ön siparişte 2.299 TL den sipariş edilebilir.

Samsung Galaxy A5 (2017) Türkiye Fiyatı

3000 mAh pile sahip ailenin ortancası A5, 5.2 inçlik Full HD Super AMOLED ekrana ve 1.9 GHz sekiz çekirdekli işlemciye sahip. Cihaz 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanıyla birlikte geliyor. N11.com ve hepsiburada.com sitelerinden ön siparişte 1.999 TL den sipariş edilebilir.

Samsung Galaxy A3 (2017) Türkiye Fiyatı

Samsung Galaxy A3 ise 4.7 inç HD Super AMOLED ekrana ve 1.6 GHz sekiz çekirdekli işlemciye sahip olacak. Bu cihazda da 2 GB RAM ve 16 GB depolama alanı bulunuyor. N11.com ve hepsiburada.com sitelerinden ön siparişte 1.599 TL den sipariş edilebilir.