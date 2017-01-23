Samsung Galaxy A Serisi Türkiye'de Satışa Sunuldu

Samsung, Türkiye’deki kullanıcılar tarafından merakla beklenen Galaxy A serisi akıllı telefonları Türkiye’de satışa sundu. Böylelikle Galaxy A serisi dahilindeki Galaxy A3, Galaxy A5 ve Galaxy A7 modelleri Türkiye’deki tüm Samsung satış mağazalarında ve yetkili satış noktalarında raflardaki yerini aldı. Galaxy A serisi akıllı telefonlar şık tasarımı ve güçlü özellikleri ile dikkat çekiyor.

İlk bakışta en çok tasarımıyla dikkat çeken Galaxy A serisi akıllı telefonlar, premium metal çerçevesi ve 3D cam yüzeyi ile göz kamaştırıyor. Kamerası ve Ana Menü tuşu da cihazları daha kullanışlı yapan detaylardan biri oldu. Galaxy A serisinden bir telefon almayı planlayan kullanıcılar 4 farklı renk seçeneğine sahip. Galaxy A serisi; Siyah Gökyüzü, Altın Kum, Mavi Sis ve Şeftali Bulutu renk opsiyonları ile alıcılarını bekliyor.

Galaxy A serisi telefonlar, 16 MP ön ve arka kamerası ve otomatik odaklanma özelliği ile oldukça güçlü kamera özelliklerine de sahip. Ayrıca IP68 su ve toza karşı dayanıklılık özelliği ile yeni A serisi telefonlar yağmur, ter, kum ve toza karşı dayanıklı olarak değerlendiriliyor.

Galaxy A Serisi Modeller Kaç TL olacak?

Depolama alanı açısından incelersek Galaxy A serisi telefonlar microSD desteğiyle 256 GB’ye kadar genişletilebilen bir depolama alanına sahip. Hızlı Şarj özelliği de kullanıcıların ihtiyaç duyduklarında çok kısa sürede pili şarj edebilmesine imkan tanıyor. Ayrıca Her Zaman Açık Ekran özelliği ile de kullanıcılar saate ve tarihe cihazın ekranını açmaksızın bakarak pilden tasarruf ediyor.

Galaxy A serisi akıllı telefonların tavsiye edilen satış fiyatları da açıklanmış oldu. Buna göre Galaxy A7 modeli : 2499 TL, Galaxy A5: 2199 TL ve Galaxy A3: 1699 TL fiyatla satışa sunuldu. Ayrıca çift SIM kart özelliği bulunan cihazlarda fiyat farkı bulunmuyor.

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