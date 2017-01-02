Samsung Galaxy A3, A5 ve A7'nin Özellikleri Resmi Olarak Açıklandı

Uzun zamandır Samsung Galaxy A serisinden haberler alıyorduk ama Samsung tarafından resmi açıklamalar gelmemişti. Şimdi ise şirket, yeni Galaxy A (2017) serisinin özelliklerini duyurdu. Kullanıcıların günlük hayatını biraz daha kolaylaştıracak özelliklere sahip Galaxy A3, Galaxy A5 ve Galaxy A7 son derece iyi özelliklere sahip, şık, güçlü ve pratik cihazlar olarak hayatımıza girecek. Lafı fazla uzatmadan Samsung Galaxy A3, Galaxy A5, Galaxy A7 özellikleri, çıkış tarihi ve fiyatına geçelim.

Samsung, Galaxy A3, A5 ve A7 cihazları için birbirinden güzel renk seçenekleri sunuyor. Siyah gökyüzü, altın kum, mavi sis, şeftali bulutu renkleriyle çıkacak bu telefonlar ilk izlenim olarak son derece şık görünüyor. Yeni Galaxy A (2017) serisinin akıllı telefonları, ayrıca metal gövdeye ve 3B cama sahip. Galaxy S7 gibi Samsung'un üst düzey ürün tasarımından açıkça ilham alınmış. Güzel tasarım zarif bir kamera ve home düğmesi ile birleşince, ürünler gerçek anlamda rahat bir kullanım vaat ediyor. Diğer yandan Galaxy A serisi ilk kez IP68 su ve toza karşı dayanıklılık teknolojisiyle buluşuyor. Ek özellikler arasında da USB Type-C ve Hızlı Şarj (umarız bir sıkıntı çıkmaz) bulunuyor.

Samsung Galaxy A3 Özellikleri

Samsung Galaxy A3 ise 4.7 inç HD Super AMOLED ekrana ve 1.6 GHz sekiz çekirdekli işlemciye sahip olacak. Bu cihazda da 2 GB RAM ve 16 GB depolama alanı bulunuyor. Kamerası 13 megapiksel arka ve 8 megapiksel ön kameradan oluşuyor. Batarya da 2.350 mAh olarak belirlenmiş. Son olarak Android 6.0.1 Marshmallow ile geleceğini de belirtelim.

Samsung Galaxy A5 Özellikleri

Samsung Galaxy A5, 5.2 inçlik Full HD Super AMOLED ekrana ve 1.9 GHz sekiz çekirdekli işlemciye sahip. Cihaz 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanıyla birlikte geliyor. Herkesin merak ettiği kamera özelliği ise ön ve arkada 16 megapiksel olarak belirlenmiş. Ayrıca Galaxy A5'e Android 6.0.1 Marshmallow'un yüklü olarak geldiğini, hızlı şarj desteği ve 3000 mAh bataryası olduğunu da söylemeden geçmeyelim. Yukarıda bahsetmiş olduğumuz ortak özellikleri dikkate almayı da unutmayalım.

Samsung Galaxy A7 Özellikleri

Samsung Galaxy A7'de 5.7 inçlik Full HD Super AMOLED ekran ve 1.9 GHz sekiz çekirdekli işlemci bulunuyor. Cihaz 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanıyla birlikte geliyor. Kamera özelliği de 16 megapiksel olarak Galaxy A5 ile aynı. Bataryası ise 3600 mAh bataryası olduğunu da söylemeden geçmeyelim. Görüldüğü üzere özellikleri Galaxy A5 ile batarya ve ekran büyüklüğü haricinde aynı diyebiliriz.

Samsung Galaxy A3, A5, A7 Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Yeni Galaxy A serisi Şubat ayında Avrupa için, Ocak ayının sonlarına doğru da Asya pazarında piyasaya sunulacak. Samsung Galaxy A3 (2017)'ün fiyatı 329 Euro, Galaxy A5 (2017)'in fiyatı da 429 Euro olarak belirlenmiş fakat bu fiyatların resmi olmadığını söyleyelim. Samsung 6 Ocak tarihinden itibaren Malezya'da ön siparişleri almaya başlayacak ve diğer pazarlarıda göz önünde tutarak resmi fiyatları yakın bir tarihte açıklanacak.

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