Samsung Galaxy C5 Pro'nun Tüm Özellikleri Ortaya Çıktı

Samsung'un orta seviye telefon sevenler için geliştirdiği Galaxy C5 Pro, Çin'de düzenlenen bir etkinlikte rakip firmalara gözdağı verir gibi sergilendi.

Samsung'un amiral gemisi telefonları oldukça fazla miktarda satış rakamlarına ulaşıyor. Ama Koreli teknoloji şirketinin kazancının büyük kısmını sadece amiral gemisi telefonlar oluşturmamakta. Akıllı telefon almak için araştırma yapan herkesin de görebileceği gibi Samsung'un onlarca farklı modeli bulunuyor. Herkese göre telefon üreten Samsung, bu fikriyle yıllardır herkesin mutlaka bir kere bile olsa Samsung telefonu kullanmasını sağladı. Herkes için ürettiği orta seviye telefonları ile kazanç rakamlarını arttıran Samsung, bu sene telefon serisine bir yenisi daha ekliyor.

Bir süredir üzerinde çalıştığı Galaxy X5 Pro isimli telefonu, kullanıcılar tarafından merakla bekleniyordu. Samsung kullanıcılarını daha fazla bekletmedi ve Galaxy C5 Pro'yu gözler önüne serdi. Çin'de düzenlenen Samsung Fuarı’nda sergilenen Galaxy C5 Pro, bu fuar sayesinde tüm özelliklerini kullanıcılarına ulaştırdı.

Samsung Galaxy C5 Pro'nun Özellikleri:

2.0 GHz hızında çalışan Qualcomm Snapdragon 625 işlemcisine sahip olacak olan Galaxy C5 Pro, 4 GB RAM'i de üzerinde taşıyacak. 1080x1920 çözünürlüğünde Full HD bir ekrana sahip olan telefon, 5.2 inç boyutunda Super AMOLED ekran teknolojisini kullanacak. Telefonda bol hafıza sevenler için ise Galaxy C5 Pro'da 64 GB dahili hafıza bulunmakta. Galaxy C5 Pro'nun kamerası ise 16 MP çözünürlüğünde olacak.

Samsung'un yukarıda okuduğunuz özelliklere sahip olan telefonu Galaxy C5 Pro'nun Mart ayının sonuna doğru satışa sunulacağı söylendi. Telefonun Mart ayının sonunda üzerinde taşıyacağı fiyat etiketi ise 360 dolar olacak. Galaxy C5 Pro’nun ülkemizde de satılmasını bekliyoruz.

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