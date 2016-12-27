Samsung Galaxy C9 Pro'nun Parlak Siyah Modeli Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy C9 Pro, Çin'de altın ve gül altın olmak üzere sadece iki renkte piyasaya sürüldü. Şimdi ise Samsung, akıllı telefonuna yeni bir renk seçeneği ekledi. SamMobile'ın raporuna göre, parlak siyah modelini de piyasaya sürecek şirketin planları şimdilik Çin'e özel.

Parlak siyah renk seçeneğine kavuşan Samsung Galaxy C9 Pro diğer renk unsurlarını içermiyor. Yani metal arka paneli ve yanlarını kaplayan karanlık bir telefon göreceğiz.

Samsung Galaxy C9 Pro Özellikleri

Galaxy C9 Pro, etkileyici bir 6 inçlik Super AMOLED ekrana sahip olmasıyla dikkat çekiyor. 6 GB RAM içeren telefon, serideki en güçlü akıllı telefonlardan biri diyebilirim. Cihaz, Adreno 510 ile birleştirilmiş sekiz çekirdekli Snapdragon 653 barındırıyor ve 64 GB'lık dahili hafıza ile adeta büyülüyor.

Bunların haricinde f/1.9 diyafram açıklığı bulunan ve çift ledli 16 megapiksel arka kamera bulunduran Galaxy C9 Pro, aynı zamanda 1080p çözünürlükte video kaydedebiliyor. Ön kameranın da 16 megapiksel olduğunu söylemeden geçmeyelim.

Galaxy C9 Pro'un en çok dikkat çeken özelliklerinden biri de 4000 mAh çıkarılabilir bataryaya sahip olması. Parmak izi tarayıcısı bulunan ve Android 6.0.1 Marshmallow ile çıkış yapan telefon, yakında Android 7.0 Nougat güncellemesini de alacak.

Samsung Galaxy C9 Pro şuanda Çin'de 470 dolara satılıyor. Uluslararası pazarlarda da satılması beklenen C9 Pro, pek çok kullanıcının hoşuna gidecek özellikleri barındırması nedeniyle çok tercih edilecektir.

Siz Samsung Galaxy C9 Pro hakkında ne düşünüyorsunuz?

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