Samsung Galaxy J7 2017 Tasarımı ve Teknik Özellikleri

Akıllı telefon sektörünün son dönemlerdeki en hareketli üreticilerinden olan Samsung'un yeni telefonu tüm detaylarıyla sızdırıldı. Galaxy J7 2017'nin tasarımı @OnLeaks üzerinde ortaya çıktı.

Bildiğiniz üzere akıllı telefon üreticisi Samsung şu sıralar yeni amiral gemisi Galaxy S8 ile ilgileniyor. Şirketin yaşadığı talihsizliklerin ardından oldukça yüksek özelliklere sahip olacağı neredeyse kesinleşen telefon merakla beklenirken, şirketin başka bir telefonunun 360 derecelik tasarım videosu OnLeaks üzerinde ortaya çıktı.

Galaxy J7 (2017) Teknik Özellikleri

Şubat ayında düzenlenecek olan Mobil Dünya Konferansı'nda (MWC) Samsung'un Galaxy S8'i tanıtamayacağını sizlere aktarmıştık. Bu haberin üzerinden fazla bir zaman geçmeden Samsung'un MWC'de tanıtılması muhtemel yeni cihazı internete sızdırıldı. Galaxy J7 (2017) model adına sahip olan telefonun yayınlanan videosu ile kulaklık girişi, fiziksel tuşu, metalik kasası ve 5.5 inç'lik ekran boyutu gibi kritik bilgileri de öğrenmiş olduk. Ayrıca telefondaki microUSB bağlantı noktası ve güç düğmesinin hemen üzerinde yer alan hoparlör de gözümüzden kaçmıyor. Daha önce kulağımıza gelen dedikodulara göre, telefonun 8 çekirdekli Exynos yonga setinden gücünü alacağı ve 3 GB RAM'e sahip olacağı da biliniyordu.

Samsung Galaxy S8 Yapay Zekasına Google Çelmesi

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