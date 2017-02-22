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Samsung Galaxy Note 7 Yenilenmiş Olarak Pazara Geri Dönebilir

Samsung Galaxy Note 7 Yenilenmiş Olarak Pazara Geri Dönebilir

Evet, yanlış okumadınız. 2016'da Samsung'un itibarını zedeleyen Galaxy Note 7'lerin yeniden pazara dönebileceği konuşuluyor.

Samsung'un başına türlü dertler açıp, kullanıcıların evinin barkının hasar görmesine yol açan teknolojik sabıkalı Note 7 tekrar raflara dönebilirmiş. Ancak yenilenmiş ve güvenliği artırılmış olarak. Sonuç olarak hala Samsung'un bitmeyen çilesi olarak hafızalara kazınan cihaz gerçekten de batarya sorununu bir köşeye bırakacak olursak, aslında hiç de kötü bir ürün değildi.

Güney Kore'den gelen haberlere göre, Samsung dünya çapında geri çağırdığı 3 milyondan fazla Note 7'yi tekrar yenileyerek piyasaya sürmeye hazırlanıyormuş. Sonuç olarak, bu 3 küsur milyon adet cihaz Samsung'a epeyce pahalıya mal olmuştu. Elbette şirket zararın bir yerinden geri dönmek istiyor olabilir. Yenilenen cihazların ilk satılmaya başlayacağı yerler Hindistan ve Vietnam olacak. Samsung depolarında yatan milyonlarca ürün, yenilenme işlemleri tamamlandığı bu pazarlarda yeniden raflara yerleşecek gibi görünüyor.

Yenilenme işlemi elbette bataryaları kapsıyor. Haberlere göre 3.500mAh kullanan Note 7'lerin bataryaları 3.000 mAh ile 3.200mAh'lık yeni bataryalarla değiştirilecekler. Bu değişim süresi bu sene Haziran ayına kadar tamamlanacak. Ancak tüm bu haberler, henüz resmi bir şekilde doğrulanmış değiller.

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Yazar: - 22.02.2017

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