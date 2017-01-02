Samsung, Galaxy Note 7'lerin Patlama Sebebini Açıklayacak

Samsung, Galaxy Note 7'nin neden ateşe tutulduğunu anlamaya çalışıyor. Başlangıçta şirket, pilin suçlu olduğunu düşünüyordu; fakat cihazların ilk geri çağrılmasından sonra yeni bir pil tedarikçisi buldu ve Note 7 satışını yeniden başlattı. Ne yazık ki bu da sorunları tam olarak çözebilmiş değil. Şimdi ise Güney Kore menşeili şirket, Ocak ayının ortasına kadar Galaxy Note 7'lerin neden patladığını ortaya çıkarmayı amaçlıyor.

Samsung kendi payına düşeni fazlasıyla yaptı ve Note 7 fiyaskosunun asıl sebebini bulmak için başlattığı soruşturma nihayet sonlandı. JoongAng Ilbo tarafından hazırlanan bir rapora göre, teknoloji devi Note 7'nin patlamasına neden olan konuyu tespit etti ve soruşturmasını tamamladı. Soruşturmanın sonuçları henüz kamuoyu ile paylaşılmayacak, ancak Ocak ayı ortasında bir açıklama yapılacağı konuşuluyor.

Korea Herald'ın kaynaklarından gelen bilgilere göre de Samsung, ABD'nin önde gelen siber güvenlik şirketlerinden Underwriter Laboratories'in yardımına başvurdu. Güney Kore devletine ait olan Kore Test Laboratuvarı'nda da ayrı bir soruşturma yürütülüyor.

Açıkçası bu durum Samsung için harika bir haber. Note 7'de tam olarak neyi yanlış yaptığını bulan şirket, aynı hatayı bir daha yapmayacağından emin olabilir. Diğer yandan bu sıkıntının çözülmesi Samsung'un yatırımcıları için de umut verici olacak.

Samsung'un soruşturma sonuçlarını ne zaman açıklayacağına ilişkin kesin bir tarih bilinmiyor. Daha önce de belirtildiği gibi, kaynaklar Samsung'un birkaç hafta içerisinde konuyla ilgili resmi bir açıklama yapacağını iddia ediyor.

Apple En Çok Galaxy Note 7 Fırsatını Kaçırdığına Pişman

Galaxy Note 7'nin Adı Bile Bir Uçağa Acil İniş Yaptırtıyordu!