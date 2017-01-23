Samsung, Galaxy Note 7'nin Patlama Sebebini Açıkladı

Samsung, geçtiğimiz yıl Galaxy Note 7 telefonunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle seneyi bir hayli kötü kapatmıştı. Patlayan Note 7 haberleri yüzünden firmanın itibarı ciddi anlamda düşmüş, Samsung yöneticileri tüketicilerden özür dilemek zorunda kalmıştı. Kendi kendine alev almaya başlayan Note 7 telefonların görülmeye başlanmasından sonra Samsung bu amiral gemisi niteliğindeki telefonunu piyasadan toplatmıştı. Telefonlardaki pilleri yenileyerek tekrar Note 7'yi satışa sunan Samsung anlaşılan o ki gerekli testleri yapmamıştı ve 2. defa piyasaya sürülen Note 7'ler de alev alarak patlamışlardı. Bunun üzerine Note 7'nin üretimi ve satışı tamamen sonlandırılmıştı.

Samsung, Note 7'nin satışını ve üretimini durdurma kararı aldıktan sonra özel bir inceleme yürüterek Galaxy Note 7 patlama sebebini ortaya çıkaracağını duyurmuştu. Bu açıklama beklenildiği gibi 23 Ocak tarihinde yapıldı. Samsung, kendi özel araştırmasının yanısıra 2 farklı bağımsız güvenlik firmasının da Note 7'yi incelemesine izin verdi. Samsung ve bu iki firmanın incelemeleri sonucunda ise Note 7'lerin alev alma sebebi olarak ne Note 7'nin yazılımı ne de cihazın pil haricindeki donanımları gösterildi.

Araştırma sonuçlarına göre Note 7'nin 2 farklı patlama sebebi vardı. Patlama sebeplerinden ilki pillerin kasalarının elektrot düzeneği için çok küçük olmasıydı. Bu durumdan ötürü pil içinde kısa devre oluşuyordu ve pil ısınmaya başlıyordu. Diğer sebep ise pillerdeki negatif elektrotların başlarının pil yapısı içinde yanlış konumlandırılmış olmasıydı.

Samsung, Note 7'lerin ilk piyasadan toplatılmasından sonra bu telefonların pillerini değiştirerek üzerlerine yeşil "güvenlidir" etiketi yapıştırarak tekrar satışa sunmuş; fakat güvenli telefonlar da yanmaya başlamıştı. Bunun sebebi ise değiştirilmiş bataryalardaki pozitif elektrotun üzerindeki kaynak çıkıntısının izolasyon bandını delmesiymiş; hatta bazı bataryalarda hiç izolasyon bandı kullanılmadığına da rastlanılmış.

Samsung yapılan testleri ve inceleme yöntemlerini özel bir videoda anlatırken sorunu kesin olarak tespit ettiğini ve gelecek Samsung (muhtemelen Galaxy S8) telefonlarda aynı sorunlarla karşılaşmayacağımızı garantiliyor. Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Bilim Adamları Yanmayan Lityum İyon Pil Geliştirdiler