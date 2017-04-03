Samsung Galaxy Note 8 ve Galaxy X Çıkış Tarihleri Ertelendi

Bir dizi spekülasyonun ardından Galaxy Note 8 ve katlanabilir Galaxy X cihazlarının çıkış tarihlerinin gecikeceği iddia ediliyor.

Güney Kore'nin en büyük teknoloji firması olan Samsung'un "phablet" üretim bandında Galaxy Note 7 ile yaşadığı sıkıntıların ardından, bu ürünlerin devam edip etmeyeceği çok tartışılıyordu. Gelen haberlere göre bir Samsung Note 8 cihazın bu yılın son çeyreğine ertelendiği söyleniyor. Söylentiler yeni Samsung Note cihazın alışıla gelen çıkış tarihinden daha ileri bir zamana ötelendiğini fısıldıyor. Geleneksel olarak her yılın 3'üncü çeyreğinde tanıtılan Note serisi, bu kez yılın 4'üncü çeyreğinde tüketicinin karşısına çıkacak. Yani her Ağustos ayına denk gelen Note phablet tanıtımı, bu yıl Ekim ya da Kasım aylarına sarkacak.

Bu çıkış tarihi Çinli bir sızıntı kaynağının atığı Twit ile ortaya çıktı. Bu iletiyi Galaxy X modellerin çıkış tarihinin de 2017'nin üçüncü çeyreğine sarktığı haberi takip etti.

Bu iletiler daha önce Samsung cihazların çıkış tarihlerini net ve doğru bildiren bir Çinli kaynağa ait. Samsun Galaxy X katlanabilir cihazın 1-6 Eylül tarihleri arasında Berlin'de yapılacak olan IFA 2017 Fuarına denk gelebileceği de iddia ediliyor. Ancak Samsung Note 8 bu fuarda kendini göstermeyecek.

Samsung Resmi Galaxy Note 8 Duyurusunu Yaptı

Samsung Galaxy S8 Resmen Onaylandı