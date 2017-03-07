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Samsung Galaxy Note 8'in Kod Adı Ortaya Çıktı: 'Great'

Galaxy Note 8

Samsung Galaxy Note 7 felaketinin ardından, Samsung'un yeni bir Galaxy Note 8 akıllı telefon piyasaya çıkarması biraz şüpheliydi. Şirket, yeni bir cihazı çıkaracağını taahhüt ettiğini söyledikten sonra bu şüpheler sona ermişti. SamMobile'ın tarafından sızdırılan yeni bilgilere göre, Note 8 ile ilgili bazı detaylar gelmeye başladı. Raporda, Samsung Galaxy Note 8'in kod adının 'Great' olduğu belirtiliyor.

Samsung Galaxy Note 8 ile bozulan moralleri düzeltmek isteyen Samsung, tıpkı Note 7'de olduğu gibi mükemmel bir cihaz ortaya çıkarmak istiyor. Yaşadığı batarya probleminin ardından piyasadan çekilen Note 7'nin yaşadığı talihsizliği tekrarlamamak isteyen şirket, 'Great' kod adını verdiği yeni cihazında motivasyonunu üst seviyede tutuyor. SamMobile'ın sızdırdığı bilgilerde de, "Note 7 mevcut sorunları yaşamasaydı mükemmel bir cihaz olurdu" görüşünün altı çiziliyor.

Rapor aynı zamanda, Note 8'in model numarasının SM-N950F olacağını iddia ediyor. Diğer modellerle kıyaslandığında, bu model numarasının uluslararası sürüm için geçerli olacağı belirtiliyor. Bu nedenle, diğer ülkeler için belirlenmiş model numaralarının farklı olabileceği söyleniyor.

Samsung Galaxy Note 8 ile ilgili ayrıntıları paylaşmak için çok erken. Şu anda Samsung Galaxy S8'e odaklanan şirketin, başarılı bir satış ivmesi yakaladıktan sonra Note 8 ile ilgili ayrıntılara odaklanmasını bekliyoruz. Note 8 cephesinden haber geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Samsung Resmi Galaxy Note 8 Duyurusunu Yaptı

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Yazar: - 07.03.2017

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