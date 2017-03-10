Samsung Galaxy S6 ve S6 Edge Sonunda Nougat Güncellemesini Alıyor

Oldukça uzun süren yazılım testlerinin ardından Koreli telefon üreticisi Samsung, kullanıcıları tarafından dört gözle beklenen Android 7.0 Nougat güncellemesini Samsung Galaxy S6 ve Samsung Galaxy S6 Edge için yayınlamaya başladığını açıkladı.

2015 yılının amiral gemileri S6 ve S6 Edge, uzun süredir üzerinde çalışılsa da bir türlü Nougat güncellemesini alamamıştı. Bugün yapılan yeni bir açıklama ile güncellemenin hazır olduğu ve İsviçre, Almanya ve İtalya bölgesinde yaşayanlar için dağıtılmaya başlandığı açıklandı.

G925FXXU5EQBG kod ismiyle yayınlanan güncellemeye dair yapılan ilk haberlere göre S6 ve S6 Edge için gelen Nougat desteğinin boyutu bir hayli fazla. İsviçre'de yayın yapan bir internet sitesine göre iki telefon için de gelen güncellemenin boyutu 1.5GB'tan büyük. Bu sebeple kimi kullanıcıların telefonlarında yer açmaları istenirken, yükleme sırasında yaşanabilecek dosya kayıpları sebebiyle yedekleme yapılmadan güncellemenin indirilmemesi de tavsiye edildi.

Samsung Galaxy S6 ve Samsung Galaxy S6 Edge İçin Nougat Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Bulunduğunuz bölge ve kullandığını GSM operatörüne göre güncelleme tarihinde değişiklikler yaşansa da telefonunuzda güncelleme göründüğünde yapabileekleriniz ortak. Bunun için aşağıdaki yönergeleri takip ederek, sorunsuz bir Nougat kurumu gerçekleştirebilirsiniz.

1- Güncelleme bildirimi gelmesini bekleyin ve "güncelle" deyin.

2- Güncellemenin inmesini bekledikten sonra "şimdi güncelle" tuşuna basın.

3- Güncelleme tamamlandıktan sonra telefonunuz otomatik olarak yeniden başlatılacak.

4- Telefonunuz güncellendi. Hayırlı olsun.

Güncelleme sırasında yeterli şarjınızın olduğundan emin olun. Eğer yüzde 50'nin altında bir şarja sahipseniz, güncellemeyi yapmadan önce şarjınızı doldurun. Güncelleme tamamlandıktan sonra bütün işlemlerin yapıldığını kontrol etmek için Ayarlar>Telefon Hakkında>Sistem Güncellemeleri başlığı altındna hangi sürümü kullandığınıza bakın. Bir sorun yoksa, yeni güncelleme ile telefonunuzu kullanmaya devma edebilirsiniz. Hayırlı olsun.

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