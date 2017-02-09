Samsung Galaxy S7 Edge Siyah İnci Modeli Türkiye'de

Apple iPhone 7 modelinde dikkat çeken Jet Black (simsiyah) renk seçeneğine Samsung tarafından yanıt gecikmedi. Black Pearl Türkçe adıyla Siyah İnci renkli Galaxy S7 Edge ile karşılık verdi. Güney Koreli teknoloji devi, yeni modelini resmi olarak Türkiye'de satışa sunmasa da e-ticaret sitelerinde satışta.

Samsung Galaxy S7 Edge (Siyah İnci) Fiyatı:

Samsung’un 2016 sonuna doğru resmi olarak tanıttığı Galaxy S7 Edge siyah inci (black pearl) modeli Türkiye’de satışa çıktı. microSD kart ile 256GB’a kadar artırılabilir 128GB dahili depolama alanıyla gelen telefonu satın almayı düşünüyorsanız şu anda n11.com üzerinde 3.589,90 TL’den satılıyor.

Samsung Galaxy S7 Edge Teknik Özellikleri:

Teknik özelliklerini hatırlayacak olursak; 5.5 inç QHD çözünürlük sunan Super Amoled ekran, Exynos 8890 işlemci, 4GB RAM, 12 megapiksel f/1.7 diyafram aralığına ve akıllı OIS özelliğine sahip çift arka kamera ve 5 megapiksel aynı diyafram aralığına sahip selfie kamerası, 3600 mAh batarya, IP68 sertifikası ve cihazı uyandırmadan bildirimleri, saat ve tarihi görmenizi sağlayan Always on Display, Samsung Galaxy S7 Edge’in teknik özellikleri arasında.

İndir n11.com Android Android için n11 Resmi Uygulaması

Mercan Mavisi Galaxy S7 Edge, Yakında Türkiye'de