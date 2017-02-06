Samsung Galaxy S7 Edge'in Android 7.0 Nougat Güncellemesi Birkaç Ay Gecikecek!

Samsung Galaxy S7 Edge kullanıcılarına üzücü bir haber geldi. Yeni sızdırılan bir bilgiye göre Samsung, Galaxy S7 Edge telefonlara Android 7.0 Nougat güncellemesini 2017'nin birinci çeyreğinin sonuna doğru getirecek. Bazı ülkelere ise bu güncelleme çok daha sonra ulaşacak.

Birçok Samsung Galaxy S7 Edge sahibine kötü haber biraz geç geldi. Güney Koreli şirket, ilk çeyrek sonuna kadar tüm bölgelerde uzun süredir beklenen Android 7.0 Nougat'ı yayınlamayacağını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge için güncellemeler başlamış olsa da, Android 7.0 Nougat bazı bölgelere daha geç ulaşacak.

Bu bilgiler, yakın zamanda Singapur'da bir Android yetkilisi tarafından onaylandı. Android 7.0 Nougat, Nisan veya Haziran ayına kadar Galaxy S7 Edge telefonlara gelmeyecek diyen yetkili, Galaxy S7'nin de henüz teyit edilmese de aynı durumu yaşayabileceğini belirtti.

Bu gecikmenin neden olacağı henüz bilinmiyor, ancak Samsung, Motorola, Sony, HTC ve Asus gibi büyük akıllı telefon üreticilerinin Android 7.0 Nougat'ı hazırlamada sorunlar yaşadığı biliniyordu. Tüm bu şirketler, ciddi sorunlardan ötürü bazı cihazlara Android 7.0 Nougat güncellemesini durdurmak zorunda kalmışlardı.

Maalesef Samsung, Google tarafından yayınlanan tüm güncellemeleri takip etmede iyi iş çıkarmadı. Google'ın her ay yenilediği güvenlik güncellemelerini henüz almayan Samsung cihazlar, ilerleyen dönemlerde nasıl yamalar alacak hep birlikte göreceğiz.

Samsung Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge için Yeni Android Nougat Beta Çıktı