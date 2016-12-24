Samsung Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge için Yeni Android Nougat Beta Çıktı

Kasım ayının başlarında Samsung, Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge kullanıcılarının önümüzdeki haftalarda gelecek olan Android Nougat’ın beta sürümünü test etmesine olanak sağlayan Galaxy Beta Programı’nı duyurmuştu. Sonraki haftalarda ise programdaki hataları düzelten ve cihazlara daha çok Nougat özellikleri kazandıran güncellemeler peşi sıra geldi. Samsung Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge kullanıcıları bir süredir yeni bir Android 7.0 Nougat beta güncellemesinin çıkmasını bekliyordu ki Android 7.0 Nougat beta sürümü için dördüncü güncelleme de yayınlandı.

Android 7.0 Nougat beta versiyonunun dördüncü güncellemesi şu an Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge modelleri için indirilmeye hazır durumda. Güncelleme ile gelen yeniliklere baktığımızda öyle çok radikal değişiklikler olmasa da Samsung Notes üzerinde dikkat çekici değişiklikler görüldü. Bir önceki güncellemede Android Nougat uyumlu hale getirilen Samsung Notes, bu dördüncü güncelleme ile Google Play ve Galaxy Apps üzerinden indirilebilecek. Diğer bir kayda değer değişiklik ise Samsung Experience ile ilgili herhangi bir bildirimin bulunmaması oldu.

Samsung Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge cihazları için Android Nougat 7.0 beta versiyonunun en yeni ve dördüncü güncellemesi 280 MB boyutuyla kullanıcıları tarafından indirilmeyi bekliyor. Ancak sadece Kasım ayında duyurulan Galaxy Beta Programı’na kayıt yaptıran kullanıcılar bu yeni güncellemeyi indirebiliyor. Kayıt yaptırmayan kullanıcılar için ne yazık ki Samsung artık kayıtları durdurdu. Son güncelleme ile iyice azalan program hatalarını da göz önüne alırsak, Android Nougat final sürümünü içeren Galaxy S7 ve S7 Edge yazılım güncellemesinin önümüzdeki haftalarda çıkmasını bekliyoruz.

Samsung Galaxy S7 ve S7 Edge için Android 7.0 Güncellemesi Göz Kırpıyor

Hangi Telefon, Ne Zaman Android 7.0 Nougat Güncellemesi Alacak?