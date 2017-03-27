Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus'ın Tüm Ayrıntıları Ortaya Çıktı

Samsung, Galaxy S8 sızıntılarını engellemek için elinden gelen her şeyi yapsa da, akıllı telefonun resmi olarak tanıtılmasına saatler kala daha fazla bilgi ortaya çıkıyor. Amiral gemisi akıllı telefonları için hazırlanan resmi aksesuarlar, fiyat etiketleriyle birlikte dün sızdırıldı. Şimdi ise Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'ın hemen hemen tüm resmi görüntüleri ve özellikleri yayınlandı.

WinFuture sağolsun şimdi Samsung'un sunacağı Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'ın tüm renk seçeneklerinin görüntüleri çıktı. Ayrıca sızdırılan bilgilerde, gelecek akıllı telefonların özelliklerinin çoğu da gün yüzüne çıkmış oldu. Anlaşılan Samsung, tüm tüketicilerin Galaxy Note 7 fiyaskosunu unutmalarını sağlamak için "çığır açan bir tasarım" ile birlikte "en iyi Galaxy serisi özelliklerini" sunacak.

Akıllı telefon üzerindeki kamera, 12 megapiksel çözünürlüğü 1.4μm piksel boyutu, f/1.7 diyaframı, çift pikselli otofokusu, OIS ve 4K video kaydını koruyacak, ancak Samsung'un daha güvenilir odaklama için lazerli otofokus kullandığı bildirildi. Selfie kamerası ise sadece 8 megapiksel (f/1,7 diyafram ile) artan bir çözünürlük değil, aynı zamanda son derece dinamik görüntüler yakalamak için otofokus mekanizması alıyor. Kimlik doğrulama içinse, kolay, hızlı ve güvenilir olan iris tarayıcı ekleniyor.

Samsung, bir iris tarayıcının yanı sıra yaklaşmakta olan cihazlarına uygulamaları açıp kapatmak için hareketleri destekleyen, arkada bulunan bir parmak izi sensörü de kullanacak. Galaxy Note 7'ye benzer şekilde, Galaxy S8 ve S8 Plus'da hassas bilgileri, uygulamaları ve dosyaları saklamak için "Secure Folder" yani Güvenli Klasör hizmeti de sunacak. Cihazların aynı zamanda tozdan ve sudan korunması için IP68 sertifikasına da sahip olduğu söyleniyor. Son gelen bilgilerde, Galaxy S8 ve S8 Plus'ın stereo hoparlörlerin yanı sıra 3.5 mm kulaklık jakı kullandığı da doğrulanıyor.

Dahili donanıma gelince, Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus, 2.5GHz sekiz çekirdekli Exynos 8895 işlemci (bazı pazarlarda Qualcomm Snapdragon 835), 4GB RAM, 64GB UFS 2.0 dahili depolama alanı ve 256GB'a kadar desteklenen microSD kart yuvasıiçeriyor. Akıllı telefonların, çift bantlı gigabit Wi-Fi, LTE, GPS, Bluetooth 4.2, NFC ve USB Type-C bağlantı noktası özelliği taşıdığı da bildirildi. Galaxy S8'in 3000 mAh batarya ile donatılmış olduğu söylenirken, Galaxy S8'in 3500 mAh batarya içerdiği de gelen bilgiler arasında yerini aldı. Her iki akıllı telefon da yeni sızdırılmış bir konvertibl şarj cihazı kullanarak hızlı kablosuz şarj etme özelliğine sahip olacak.

Apple iPhone 7, 7 Plus)ve HTC U Ultra'ya benzer şekilde, Galaxy S8 ve S8 Plus'ın stereo hoparlörlere sahip olduğu neredeyse kesinleşti. Akıllı telefonlar Siyah, Mavi, Altın, Orkide Gri ve Gümüş olarak sunulacak ve resmi aksesuarlar da renklerle eşleştirilecek. Aktif soğutma ve tam boyutlu portlara sahip resmi DeX İstasyonu, Windows 10 Continuum benzeri bir mod sunacak. Bununla birlikte Galaxy S8'in 799 Euro fiyat etiketi taşıyacağı ve Galaxy S8 Plus'ın ise 899 Euro olacağı ihtimali güçlendi.

Tarihler 29 Mart'ı gösterdiğinde bu bilgilerin bir çoğu doğrulanmış olacak. Bütün bilgiler doğru çıkacak mı hep birlikte göreceğiz.

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