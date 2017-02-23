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Samsung Galaxy S8 21 Nisan'da, LG G6 10 Mart'ta Satışa Çıkacak

Samsung Galaxy S8 ve LG G6 Çıkış Tarihi

Güney Kore merkezli ET News'in haberine göre, hem LG hem de Samsung, Galaxy S8 ve G6'nın küresel çıkış tarihlerine karar verdiler. LG'nin 10 Mart tarihinde dünya çapında G6'yı çıkarması, Samsung'un ise 21 Nisan tarihinde Galaxy S8'i piyasaya çıkarması bekleniyor. LG G6 için 2-9 Mart tarihleri arasında ön sipariş alınmaya başlanırken, Samsung Galaxy S8'in ön sipariş tarihi hakkında bir bilgi paylaşılmadı.

Samsung, görünüşe göre tüm pazarlar için istikrarlı bir tedarik süreci geçirmek için Galaxy S8'i Güney Kore'ye bir hafta önce çıkarmaya kararlı. Bu bilgiler, Güney Kore'de bulunan bir mobil şebeke sağlayıcısındaki üst düzey yetkililer den geliyor ve muhtemelen Galaxy S8 Plus'ı da içeriyor.

Haberde ayrıca, Samsung'un pazarlama stratejisini değiştirdiğini ve pazarda LG G6 için gelecek tepkilere göre hareket edeceği belirtiliyor. Eğer LG G6'ya karşı tepkiler olumlu gelirse, Samsung'un Galaxy S8 için ön siparişleri hızlandırmaya çalışacağı söyleniyor.

Bu küresel çıkış ​​tarihlerinin her ikisi de tamamen uygulanabilir ve son söylentilerle ele alındığında bilgiler uyuşuyor. Özellikle Samsung Galaxy S8 çıkış tarihi, bir ay önce başlatılan dedikodularla eşleşiyor. Hatırlayacak olursanız, The Guardian gazetesi Galaxy S8 için 18 Nisan tarihini işaret etmişti ve şimdi ortaya çıkan 21 Nisan tarihiyle arasında sadece 3 gün var.

LG G6 çıkış tarihi ise, telefonun MWC'de duyurulacağı doğrulandıktan sonra biliniyordu. 10 Mart tarihi bizim için sürpriz olmadı.

Siz bu iki telefondan hangisini tercih edersiniz?

Samsung Galaxy S8 Plus'ın Tüm Özellikleri Sızdırıldı

LG G6 Özellikleri

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 23.02.2017

Samsung Galaxy S8 21 Nisan'da, LG G6 10 Mart'ta Satışa Çıkacak İçin Yorum Yaz

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