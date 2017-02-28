Samsung Galaxy S8, AKG Kulaklıklar ile Geliyor

Samsung, Harman International'ı satın alma niyetinde olduğunu duyurduğunda, birçok kişi Harman'ın ses teknolojisini Samsung'un mobil cihazlarında kullanmak istediğini öne sürmüştü. Şirket dün Samsung Galaxy Tab S3'ü duyurduğunda, ses özelliğinin AKG tarafından sağlanması söylentileri doğrular nitelikteydi.

AKG nedir bilmeyenler için kısaca özetleyelim; Harman'ın sahip olduğu pek çok birinci sınıf kulaklık üreten ses markalarından biri. Birbirinden güzel ürünlere sahip olan firma, şu günlerde Samsung ile ortak çalışıyor. Beklenen haberi de verelim öyleyse, Samsung Galaxy S8 AKG kulaklığı kutusunda barındıracak. Samsung, Mobil Dünya Kongresi 2017'nin basın toplantısında, bir çift AKG kulaklığının bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonu ile birlikte verileceğini duyurdu.

Şirketin dün yapılan basın toplantısında yaptığı Galaxy S8 ile ilgili tek açıklama bu değildi. Ayrıca, Galaxy S8'in 29 Mart'ta Londra ve New York'ta düzenlenecek bir etkinliğe resmen çıkarılacağını doğruladı.

Bu kulaklıkların teknik özellikleri hakkında hiçbir fikre sahip değiliz, ancak AKG'nin premium dinleme cihazlarında verdiği mükemmel performansı göz önüne alındığında, Galaxy S8 ile AKG kulaklıkların birleşimi hakkında heyecanlıyız. Yaklaşmakta olan Samsung Galaxy S8'in muhteşem bir ses deneyimi sunmasını bekliyoruz.

Şimdilik bilgiler yetersiz olsa da, 29 Mart tarihi geldiğinde Samsung'un yeni amiral gemisi hakkında fazlasıyla bilgi sahibi olacağız.

Peki siz AKG kulaklıkları hiç denediniz mi?

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