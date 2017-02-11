Samsung Galaxy S8 Bataryaları Beklenenden Küçük Olacak

Samsung cihazlarda batarya dendiğinde artık tüketiciler iki kere düşünüyorlar. Her ne kadar Galaxy Note 7 faciasından sonrta Samsun bu konuda gerekli önlemleri aldığını açıklasa da bu olaydan ağzı yanan kullanıcılar (!) yeni Samsung Galaxy 8'leri üfleyerek kullanacak kadar tecrübe sahibi oldular. Her hangi bir tecrübe yaşamayanlar bile "batarya" konusunda artık çok hassaslar.

Yeni yayınlanan haberlere göre, Samsung Galaxy S8 serisi cihazlar daha büyük olmalarına rağmen bataryalarını bir Samsung Galaxy S7 Edge kadar büyük olmayacak. S8 modelleri Galaxy S7 kadar kapasite sunacak.

5.7 inçlik Galaxy S8'ler 3,000mAh batarya taşıyacaklar. 6.2 inçlik dev bir ekrana sahip olacağı söylenen model de 3,500mAh batarya taşıyacak. Karşılaştırma yapacak olursak; 5.5 inçlik Galaxy S7 Edge 3, 5.7 inçlik ekran boyuyla, 3,600 mAh, S7 ise 5.1'lik ekranıyla 3,000 mAh batarya taşıyorlardı.

Peki, tüketiciler bu noktada bir "bataryam yetmeyecek" endişesi taşıyacaklar mı? Sonuç olarak rakamlar ortada, büyük ekrana sahip olanlar bu tür bir endişe yaşayabilecekler. Bu kadar büyük ekrana sahip olan cihazın bataryası hızla tükenebilir. Diğer taraftan, Galaxy S8'leri destekleyen Snapdragon 835 işlemci yüzde 25 kadar daha verimli olacağından, bu konuda fazla endişe etmeye gerek olmadığı da savunuluyor. Sonuç olarak mAh değerlerindeki ufalma S8 cihazlarında işlmeci tarafından dengelenecek ve en az S7'ler kadar dengeli olacağı düşünülüyor. Geçen sene full şarj ile 10 sat 09 dakika giden standart bir S7 kadar dayanıklı olabileceği iddia edilen Samsung Galaxy S8'ler bakalım kullanılmaya başlandığı zaman bu değerlere ulaşabilecekler mi?

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