Samsung Galaxy S8 Böyle Görünecek!

Geçtiğimiz günlerde Galaxy S8 çıkış tarihi hakkında açıklama yapan Samsung, bu ayın sonunda resmi olarak Galaxy S8'i tanıtacak. Bu tarihten önce Galaxy S8 özellikleri ve Galaxy S8 tasarımı hakkında birçok söylenti ortaya çıkmıştı. Galaxy S8 ile ilgili olarak sızdırılan son görsel ise şu ana kadar sızdırılan bilgiler arasında en isabetli bilgileri içeriyor olabilir; zira sızıntının kaynağı Evan Blass. Evan Blass, daha önceden de önemli amiral gemileri tanıtılmadan önce bu telefonların görsellerini internet üzerinde paylaşmış ve bu sızdırılan görüntüler doğru çıkmıştı. Evan Blass'ın paylaşımındaki Galaxy S8 şu şekilde görünüyor:

Eğer bu görseller Samsung Galaxy S8'e aitse, Samsung'un yeni amiral gemisinde ciddi tasarımsal değişikliklerin olduğunu söyleyebiliriz. Galaxy telefonlar ilk piyasaya sürüldükten beri bu telefonların vazgeçilmez özelliği olan home tuşunun Samsung Galaxy S8'e yer almadığını görüyoruz. Buna bağlı olarak telefonun ekranı genişletilmiş. Çerçeve de buna bağlı olarak incelmiş. Sonuçta Samsung Galaxy S8'in çok daha şık görünmesi sağlanmış.

Samsung Galaxy S8'in köşelerinin yuvarlatılmış olduğunu görüyoruz. Telefonun sağ ve sol taraflarında farklı fiziksel tuşlar yer alıyor.

Sızdırılan görselde ön kameranın yanında iris tarayıcısı da görülebiliyor. Telefon üzerindeki fiziksel tuşlarda ses kontrol tuşunun ve güç tuşunun yanısıra ekstra bir tuşun yer aldığını da görebiliyoruz. Bu tuşun kamera açma tuşu olabilmesi muhtemel.

Samsung Galaxy S8'in diğer özellikleri, donanımı ve kamerası ile ilgili detaylı bilgileri 29 Mart'ta belli olacak.

Samsung Galaxy S8, AKG Kulaklıklar ile Geliyor

Samsung Galaxy S8 Resmi Tanıtım Tarihi Duyuruldu!

Galaxy S7 Edge, MWC 2017'de En İyi Telefon Ödülünü Aldı