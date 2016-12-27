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Samsung Galaxy S8 Cihazlar 8 GB RAM ile Gelebilir

Samsung Galaxy S8 Teknik Özellikleri

Etrafta uçuşan dedikodular Samsung Galaxy S8 cihazların 8GB RAM ile gelebileceğine işaret ediyorlar. Samsung’un Note 7 faciasından sonra güçlü ve ilgi çeken özellikleri olan bir cihaz üreteceği bekleniyordu ancak 8GB RAM çıtayı çok yukarı taşıyor.

Son derece spekülatif haberlerle özellikleri tek tek ve birbirinden farlı olarak açıklanan Samsung Galaxy S8 cihazların henüz neye benzeyeceğini bilmiyoruz. Üstelik çıkış tarihinin Nisan 2017’ye ötelenmiş olması cihazla ilgili beklentileri ve buna paralel olarak söylentileri de gaza getiriyor.

Samsung Galaxy S8 Teknik Özellikleri

En son alınan duyumlara göre Samsung Galaxy S8, 12MP kamera, 5.2 piksel ekran, 847ppi piksel yoğunluğu, Gorilla Glass 5 ekran koruması, 384GB dahili bellek ve 6GB Ram ile geliyordu. Ancak Ubergizmo’nun son manşetine göre, Samsung Galaxy S8 RAM kapasitesini 8GB’a çıkarmış gibi görünüyor.

Samsung yukarıda saydığımız özelliklerin hiçbiri için ağzından bir kelime bile kaçırmadı. Dediğimiz gibi spekülasyon haberler hızla devam ediyorlar. Büyük olasılıkla Nisan ayına kadar da devam edecekler.

Sanal Asistan Bixby Samsung Galaxy S8 Çıkış Tarihini Engelliyor

Samsung Galaxy S8 Teknik Özellikleri Sızdırıldı

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Yazar: - 27.12.2016

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