Samsung Galaxy S8 Çıkış Yapmadan Çalışır Halde Görüntülendi

Samsung'un merakla beklenen yeni amiral gemisi Galaxy S8, hakkında yapılan sızıntılara bir yenisi daha eklendi. Çinli sosyal ağ sitesi Weibo üzerinde ortaya çıkan bir resim ile Galaxy S8'in çalışır haldeki ilk fotoğrafı yayınlandı.

Geçtiğimiz yıl yaşanan Note 7 vakalarından sonra Samsung'un yeni amiral gemisi son zamanların en çok merak edilen telefonu konumuna yükseldi. Durum böyle olunca da Galaxy S8 hakkında yapılan sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Her geçen gün hakkında yeni bir bilgi edindiğimiz telefonun şimdi de çalışır haldeki ilk fotoğrafı ortaya çıktı. Daha önce sızdırılan render görüntülerine büyük oranda benzeyen telefonun bazı sızıntıları doğruladığını söyleyebiliriz.

Resimden anlaşıldığı üzere telefonun çalışır haldeki görüntüsünde giriş portları açık bir şekilde görülüyor. Telefonun ön alt kısmını içeren görselden telefonun tasarımına dair bazı bilgiler de anlaşılabiliyor. Fotoğrafı incelediğimizde ise Home tuşunun olmadığını ve ekranın yanlarındaki kavisleri açık bir şekilde görebiliyoruz. USB Type-C bağlantısı ve 3.5 mm'lik hoparlör girişi de fotoğrafta açıkça görünüyor. Geçtiğimiz günlerde Evan Blass tarafından paylaşılan görsellere büyük oranda benzeyen telefonun gerçek olma ihtimali oldukça yüksek diyebiliriz.

Sızdırılan fotoğraf ile birlikte bekleyenlerini iyice meraklandıran Galaxy S8'in çıkacağı tarihini iple çekiyoruz. Bakalım Galaxy S8 beklentileri yeterince karşılayacak mı?

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