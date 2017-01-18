Samsung, Galaxy S8'i Sızdırmış Olabilir

Samsung'un yaklaşmakta olan amiral gemisi Galaxy S8 hakkında tahmin edebildiğimiz birkaç özellik olmasına rağmen, resmi olarak henüz bir bilgiye ulaşamadık. Fakat gözden kaçan bir detay bugün farkedildi. Samsung'un ekran yapımlarından sorumlu olan bölümü Samsung Display, Galaxy S8'in görüntülerini günlerce, gözümüzün önünde, resmi YouTube kanalından sızdırıyor olabilir.

Şirketin yeni AMOLED ekranlarının gösterildiği bir dizi videoda, son derece ince gövdeli ve muazzam bir ekran-gövde oranı olan bir telefon görüyoruz. Görüntüler yakında duyurulacak olan Galaxy S8 ile ilgili sızdırılan ve kulislerde dolaşan bilgilerle o kadar uyumlu ki, tanıtım sırasında birebir aynısıyla karşılaşabiliriz.

Birkaç gün önce Android Headlines tarafından keşfedilen videolardaki telefon, Samsung Display'in YouTube sayfasındaki son üç videoda görülebiliyor. Tasarımı gerçekten çok özel ve Samsung imzalı telefon uzaktan bize göz kırpıyor.

Aşağıdaki son videoda Galaxy S8'de bir kulaklık girişi, hoparlör ve USB-C varmış gibi görünüyor. Ancak telefon, gerçekçi olmayan küçük portlarla Samsung'un mevcut modellerinden daha ince duruyor:

Bir başka videoda ise, en üstte bir hoparlör ve en altta bir Home düğmesi olan telefonunun, tam bir cepheden görünümünü elde ediyoruz. Hatta kapak fotoğrafı yapılmış:

Samsung'un yaklaşmakta olan Galaxy S8 modelinin böyle bir şey olacağı söylentileri giderek güçleniyor. Son dakikada ters köşe olur muyuz bilmiyoruz, fakat telefonun ticari marka başvurusu bile yapıldı.

Samsung Galaxy S8'in Ticari Marka Başvurusu Yapıldı

Akıllı telefon üreticileri yeni bir cihaz için ticari marka başvurusu yaparsa, genellikle yeni telefonun önümüzdeki haftalarda açıklanacağı anlamına gelir. Son raporlar, Samsung'un USPTO'ya "Galaxy S8" adı için marka tescili başvurusu yaptığını gösteriyor. Hazır MWC 2017 yaklaşıyorken, bu raporu da dikkate almak gerekiyor.

Başvuru geçtiğimiz hafta ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'nde yapıldı, ancak Galaxy Club'a göre aynı başvuru diğer ülkelerde de yapılabilir. Yapılan başvuruda açık bir şekilde "Galaxy S8" isminden bahsedildiğini görebilirsiniz:

Bütün bunlardan hareketle, Samsung'un Galaxy S8'i 29 Mart tarihinde duyurmasını bekliyoruz. Galaxy S8 için şimdilik standart bir modelden bahsedilse de, Plus modelinin çıkacağına dair de söylentiler var. Bakalım yeni amiral gemisi ile ne zaman karşılaşacağız.

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