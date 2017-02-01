Samsung Galaxy S8 İçin 6 GB RAM Müjdesi!

Samsung'un yaklaşmakta olan amiral gemisi Galaxy S8'in özelliklerini gösteren sayısız rapor gördük. En son çıkan söylentilerde ise, şirketin Galaxy S8'in 6 GB RAM'lik bir varyantını da çıkaracağı konusunda bir çalışma yaptığı iddia edildi. Raporda, Çin ve Güney Kore'de 4 ve 6 GB olarak iki ayrı cihaz piyasaya çıkarılacağı belirtiliyor.

Şimdiye kadar Galaxy S8 özellikleri ile ilgili aktardığımız bilgiler, mobil cihazın 4 GB RAM ile birleşmiş Qualcomm Snapdragon 835 işlemcisi ile geleceğini gösteriyordu. Bugün çıkan söylentiler ise, en azından Güney Kore ve Çin'de, Samsung Galaxy S8'in 4 GB RAM/64 GB depolama alanı ve 6 GB RAM/128 GB depolama alanı ile piyasaya sürüleceğini öne sürüyor.

Ayrıca, birkaç ay önce Samsung'un seçkin pazarlarda (gelişmiş ülkelerde) Galaxy S8'i 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı şeklinde piyasaya süreceği de tartışılmıştı. Fakat o haberden sonra hiçbir bilgi gelmeyince ciddiye almamıştık.

Galaxy S8'in yalnızca Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Avrupa'daki müşterilere 4 GB RAM/64 GB depolama alanı ile sunulacağı iddia ediliyor. Tanıtılmasına az bir süre kalan amiral gemisinin, büyük bir beklenti yarattığını şimdiden söyleyebiliriz. Sizinle paylaştığımız bu bilgiler resmi olarak doğrulanmasa da, 29 Mart tarihinde hepsinin gerçekleştiğini görebiliriz. Yeni bilgiler geldikçe sizinle paylaşmaya devam edeceğiz.

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