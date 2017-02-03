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Samsung, Galaxy S8 İçin Yeni Bir Pil Tedarikçisiyle Anlaştı

Samsung Yeni Pil Tedarikçisi

Samsung, geçtiğimiz dönemde yaşadığı Galaxy Note 7 felaketini arkasında bırakmak istiyor ve bunun için yeni bir pil tedarikçisiyle görüştüğü konuşuluyor. Yeni sızdırılan bilgilere göre Samsung, yaklaşmakta olan amiral gemisi Galaxy S8'e pil tedarik etmesi için Japon şirket Murata Manufacturing ile temasa geçti.

Japonya merkezli Nikkei gazetesinde yayınlanan bir habere göre, Samsung'un Note 7'nin neden patladığını açıklamasının ardından yeni arayışlar içine girdiği belirtildi. Hatırlayacağınız üzere, Galaxy Note 7 geçtiğimiz sonbaharda patlama faciasıyla gündeme gelmişti. Samsung, telefonda kullanılan pillerin sorumluluğunu kendi üstlendi ve gelecek akıllı telefonları için yeni bir pil test sistemi uygulayacağını da sözlerine eklemişti. 

Samsung Galaxy Note 7'de iki pil tedarikçisi vardı. Biri şirketin kendi kuruluşu olan Samsung SDI, diğeri ise Çinli şirket Amperex Technology idi. Yeni sızdırılan bilgilerde, Samsung ve Murata arasındaki görüşmeler başarılı olursa, Murata Manufacturing'in Galaxy S8 için ikinci pil tedarikçisi olacağını yer alıyor. 

Bu rapor doğruysa, Samsung'un bu sefer işi şansa bırakmak istemediğini söyleyebiliriz. Galaxy S8 lansmanında yaşanacak herhangi bir sıkıntıyı göze almak istemeyen şirket, Amperex yerine Murata'yı seçerek yeni bir yol haritası çizebilir. 

Samsung, MWC 2017'de Galaxy S8'i tanıtmayacak ama telefonla ilgili bir teaser yayınlayabilir. Samsung için işler yolunda gidecek mi hep birlikte göreceğiz.

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Yazar: - 03.02.2017

Samsung, Galaxy S8 İçin Yeni Bir Pil Tedarikçisiyle Anlaştı İçin Yorum Yaz

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