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Samsung Galaxy S8 ile Android Cihazlarda Ezber Bozan Tuş Takımları Görebiliriz

Samsung Galaxy S8'den Android Cihazlarda Ezber Bozan Tuş Takımı

Tüm Android telefonlarda sanal ve fiziksel tuş takımları standart bir düzeni izlerler. Bu aslında Google'ın telefonların kullanımını standart kılabilmek için kullandığı bir yöntem. Ancak Samsung Galaxy S8'in sızan tüm tasarım görüntüleri, şirketin artık bu standarda pek uymayacağını gösteriyor.

Aslında Samsung Galaxy S8'lerde böyle bir değişiklik olacağı daha çok Samsung Galaxy TAB 3 tabletinin sızdırılan resimlerinden ve kullanım kılavuzundan da anlaşılabiliyor. Samsung Galaxy S8'in ekranında yer alacak olan arayüz sanal tuşları daha önce bu tip telefonlarda bulunanlardan daha farklı konuşlandırılmış olabilir.

sanal tuşlar

Aşağıdaki resimde, bir bilgisayar bağlantı cihazına (Dox) yerleştirilmiş olan Galaxy S8'in görünüşte bu cihaz yardımıyla bilgisayarla bütünleşebileceğini anlıyoruz. Bu da alışılagelmiş bir arayüze sahip olmayacağının bir işareti olarak değerlendiriliyor. Öte yandan fiziksel tuşlara eklenecek yeni birkaç tuşun daha olacağı uzun zamandır konuşuluyordu. Galaxy S8 ile ilgili olarak sızdırılan bilgilerde dikkat çeken en büyük özellik cihazın dahili projeksiyon özelliğine sahip olması. Bu özelliğinden dolayı fiziksel bir tuşun daha cihaza ekleneceği düşünülüyor.sanal tuşlarSamsung Galaxy S8'in Çıkış Tarihi MWC 2017'de Açıklanacak

Samsung Galaxy S8'in Muhteşem Tasarımları Ortaya Çıktı!

Büyük Ekranlı Samsung Galaxy S8'in Logosu Sızdırıldı

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Yazar: - 22.02.2017

Samsung Galaxy S8 ile Android Cihazlarda Ezber Bozan Tuş Takımları Görebiliriz İçin Yorum Yaz

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