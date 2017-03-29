Samsung Galaxy S8 Masaüstü Bilgisayar Görevi de Görecek

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un bugün yaptığı dtanıtımla Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus ortaya çıktı. Heyecan verici özellikler barındıran telefonların yanı sıra Samsung Dex ismi verilen, bir tür masaüstü işletim ile bütünleşebilen sistemi de tanıtıldı.

Note 7 faciasından sonra pazara güçlü bir şekilde geri dönmek isteyen Samsung, Galaxy S8 için özel bir çaba sarf edeceğinin sinyallerini vermişti. Yeni amiral gemileri üzerinde bir süredir çalışan üretici, bugün düzenlediği bir konferansla yeni telefonlarını ve telefonlarıyla birlikte çalışacak diğer ürünlerini de gösterdi. Bunların arasında en dikkat çekici olanlarından bir tanesi de Samsung Dex ismi verilen yeni bie aparattı.

Daha önce Microsoft tarafından Continuum ismiyle çıkarılan aparata benzer şekilde çalışan Samsung Dex, telefonunuz ile bilgisayarınız arasında bağlantı kurmanızı sağlayan küçük bir adaptör. Bu adaptörü bilgisayarınıza taktıktan ve üzerinde telefonunuzu yerleştirdikten sonra, ekranda bir anda Android tabanlı yeni bir işletim sistemi görüyor ve bunu kullanmaya başlıyorsunuz.

İki USB, bir HDMI, bir Ethernet ve bir USB-C girişi bulunan Samsung Deck, böylece neredeyse her tür bağlantı ile telefonunuza kolayca ulaşmanızı sağlıyor. Bu girişler sayesinde monitör, klavye ve mouse aracılığıyla kolayca telefonunuz üzerindeki dosyaları kontrol edebiliyor ya da yapmak istediğiniz diğer her türlü işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Android 7.0 sürümünün daha geniş ekranlar için güncellenmiş halini kullanan bu sistem, bazı Windows-vari özelliklere de sahip. Telefonunda çok fazla dosya taşıyanlar ya da telefonunu daha kolay şekilde kontrol etmek isteyenler için birebir olan bu aparatın tanıtım videosunu da hemen aşağıdan izleyebilirsiniz. Ayrıca onun altındaki haberlerden, yeni telefonlara dair daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz:

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Samsung Galaxy S8 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi Açıklandı

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