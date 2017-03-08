Samsung Galaxy S8 Modellerinin Renk Seçenekleri ve Fiyatı Sızdırıldı

Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'ın birçok sızdırılmış fotoğrafını ve videolarını gördük. Ayrıca, amiral gemisinin resmen başlatılacağı tarihi de uzun zamandır biliyoruz. Pek çok insanın bilmek istediği ise her zaman, yeni amiral gemisinin her iki modelinin de ne kadara mal olacağı ve hangi renk seçenekleri ile geleceği oldu. Yeni sızdırılan bir rapora göre, Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus'ın renk seçenekleri ve fiyatı ortaya çıktı.

Samsung, Galaxy S8'i piyasaya sürmeye hazırlandığından 29 Mart tarihinden önce bu bilgiyi onaylamayacak, ancak Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'ın 3 farklı renk seçeneği ile kullanıcılarla buluşacağı bildirildi. Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'ın Gümüş, Siyah ve Menekşe renklerinde olacağı iddia ediliyor. Sonuncusu kulağa biraz ilginç geliyor, çünkü Menekşe rengi, Samsung'un amiral gemilerinde çok yaygın olarak görülen bir renk değil.

Diğer yandan raporda, 5.7 inç Samsung Galaxy S8'in 799 Euro'ya, 6.2 inç Galaxy S8 Plus'ın ise 899 Euro'ya satışa çıkacağı belirtiliyor. Eğer bu doğruysa, yeni amiral gemisinin modelleri, Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge'in çıkış fiyatlarından biraz daha pahalı olacak.

Bu bilgilerin henüz hiçbiri teyit edilmediğinden, ilerleyen günlerde neler göreceğimiz hakkında kesin bir şey yok. Samsung Galaxy S8, 29 Mart tarihinde tanıtıldığında, bütün bilgileri gözden geçireceğiz ve sızdırılan bilgilerin ne kadar doğru olduğunu görme fırsatı yakalayacağız. Sizce Samsung Galaxy S8 bu yıla yıla damga vurur mu?

Samsung Galaxy S8 Serisinin Çıkış Tarihi Ertelendi