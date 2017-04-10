Samsung Galaxy S8 Ön Sipariş Rekoru Kırdı

Note 7 faciasından sonra dört gözle beklenen Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus'tan şirketi dört köşe edecek bir haber geldi. Yakın bir zaman önce Güney Kore'de ön siparişe açılan telefon, rekor kırdı.

Üzerinde uzun süredir çalışıldığını bildiğimiz Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus, uzun süredir Samsung hayranları tarafından bekleniyordu. Özellikle Note 7'nin piyasadan çekilmesinin ardından, yeni telefon almak isteyenler başka markalara yönelmişler ya da yeni telefonu beklemeye başlamışlardı. Uzun bir bekleyişin ardından piyasaya sürülen telefona ilgi de bir hayli fazla oldu.

Yakın zaman önce Güney Kore'de ön siparişe açılan telefon için 550,000 başvuru geldi. 21 Nisan tarihi itibarıyla raflardaki yerini alacak telefonun çıkışına çok az bir süre kalmış olmasına rağmen böylesine büyük bir ön sipariş rakamına ulaşması, Samsung'u bir hayli mutlu etti.

Küçük bir rekor da kıran Galaxy S8, Note 7'den 2.75, Galaxy S7 ve S7 Edge modellerindne 5.5 kat daha fazla ön sipariş alma başarısını da göstermiş oldu. Bu ön siparişlerinde Kore ve Çin'e özel olarak piyasaya sürülecek 6GB RAM ve 128GB depolama alanı olan Galaxy S8+ modelinin en üst sırada olduğunun da altı çizildi. Telefonun teknik özelliklerine ve diğer detaylarına da hemen aşağıda yer alan haberler yardımıyla ulaşabilirsiniz.

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