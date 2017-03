Samsung Galaxy S8 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi Açıklandı

Samsung Galax S8 ve S8 (Edge) Plus, #Unpacked 2017 etkinliğinde resmi olarak tanıtıldı. Samsung Galaxy S8 teknik özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi detayları haberimizde.

Samsung Türkiye Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen’in “Samsung Galaxy S8, telefon kullanımını kökten değiştirecek” sözüyle daha da heyecanlandıran, tanıtılması için sabırsızlandığımız Samsung Galaxy S8 nihayet tanıtıldı. Samsung Türkiye sayfasından, YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanan, Tamindir ekibi olarak sizlere canlı olarak aktardığımız etkinlikte tanıtılan Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus, 2017’nin en iyi akıllı telefonu olabilir.

Samsung Galaxy S8 Özellikleri:

Neredeyse çerçevesiz, kavisli hatlara sahip son derece parlak, yeni teknolojilerle geliştirilmiş AMOLED ekranıyla dikkatleri üzerine çeken Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus, tasarımı kadar donanımıyla da büyülüyor. Batarya, bellek, depolama alanı, kamera vs. elbette cihazın tercih edilmesinde büyük rol oynayan bileşenler ancak Galaxy S8’in en önemli özelliği; tek tuşla devreye giren yapay zeka üzerine kurulu bir sanal asistan olan Bixby ile gelmesi. Samsung’un belirttiğine göre mevcut kişisel sanal asistanların aksine zamanla bizi tanıyan, belli kalıplar yerine kullandığımız cümle kalıplarını anlayabilen; internete bağlı cihazları kontrol etme, müzik listesi çalma, randevu ayarlama, uygulama çalıştırma, yemek siparişi verme, özel araba çağırma ve daha saymakla bitmeyecek işi sesli komutlarımızla yapabildiğimiz tamamen yapay zeka destekli bir asistan konumunda Bixby. Cihazın yan tarafına konumlandırılan tuşla devre giren Bixby’nin en büyük rakibi Apple’ın Siri’si. iOS 11 ile birlikte Siri de yapay zeka üzerine kurulu olacak ve Apple’ın servislerine tam entegre olacak. Bixby vs Siri videolarını çok göreceğiz.

Samsung Galaxy S8 Tasarım:

Samsung Galaxy S8, elbette tasarımıyla da ön plana çıkan bir cihaz. 2017 amiral gemisi telefonlardan LG G6’nın – neredeyse – çerçevesiz ekranını Samsung’un yeni telefonunda da görüyoruz. Şirketler nihayet kullanıcıların büyük telefon yerine daha geniş ekranlı telefon istediğini anlamış. Galaxy S8’in ekranı 5.8 inç büyüklüğünde ancak görsellerden de anlayacağınız üzere ekran ön planda. Öndeki fiziksel tuşun kaldırılması noktasında ise kullanıcılarda fikir ayrılığı var. Parmak izi okuyucunun cihazın arka kısmına, kamera yanına konumlandırıldığını görüyoruz. Parmak izi okuyucunun aynı zamanda Home tuşu olmadığını; sanal Ana Ekran tuşunun tercih edildiğini belirtelim. Cihazın yan tarafında ise kişisel sanal asistan Bixby’i devreye sokabildiğiniz bir tuş yer alıyor. Ayrıca Galaxy Note 7’de deneyimlediğimiz iris tanıma, yüz tanıma, güvenli klasör de Galaxy S8’de yer almakta.

Samsung Galaxy S8 Teknik Özellikleri:

Samsung’un neredeyse sadece ekrana sahip yeni akıllı telefonu Galaxy S8, donanımıyla da etkiliyor. 5.8 inç kavisli yapıda 1440 x 2960 QHD+ çözünürlük sunan, HDR destekli, 18:9 ekran boy oranın sahip Infinity Display mühendislik harikası çerçevesiz tasarımla birleşiyor. Samsung’un – 10 nm FinFET ile üretilen – sekiz çekirdekli (dördü 2.5GHz hıza ulaşan Exynos M2, dördü 1.7GHz hıza ulaşan Cortex A53) Exynos 8895 işlemcisi (Amerika’da Qualcomm Snapdragon 835 işlemcili model satılacak), 1000 FPS süper yavaş çekim yapabilen, f/1.7 diyafram aralığına sahip 12 megapiksel “Dual Pixel” arka kamerası, 3000 mAh bataryası, 64GB dahili depolama alanı, USB Type-C desteğiyle Galaxy S7’den geçme isteği uyandırıyor. Cihazın Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle geldiğini ekleyelim.

Samsung Galaxy S8 Ekran 5.8 inç Super AMOLED QHD+ İşlemci Samsung Exynos 8895/Qualcomm Snapdragon 835 Bellek 4GB Kamera 12 megapiksel arka, 8 megapiksel ön Batarya 3000 mAh Depolama 64GB (microSD ile 256GB'a kadar) İşletim Sistemi Android 7.0 Nougat Boyut ve Ağırlık 148.9 x 68.1 x 8mm, 155 gr Diğer IP68, İris Tarayıcı, Bixby asistan, Sanal Home butonu Fiyatı 799 Euro

Samsung Galaxy S8 Fiyatı ve Çıkış Tarihi:

Samsung DeX adını taşıyan dock aracılığıyla telefonun görüntüsünü monitörünüze yansıtmanıza fare ve klavyeyle kullanmanıza izin veren bir aksesuarla gelen (Windows 10 Mobile’ın Continuum özelliğine benzer) Galaxy S8’in çıkış tarihi 28 Nisan olarak paylaşıldı. Galaxy S8 ve S8 Plus’ın Türkiye fiyatını henüz bilmiyoruz. Yurt dışı fiyatı 799 Euro olarak belirlenmiş. Cihazın siyah, gümüş, gri renk seçenekleriyle geldiğini de belirtelim.

Samsung Galaxy S8 Plus Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi Açıklandı