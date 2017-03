Samsung Galaxy S8 Plus Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi Açıklandı

Samsung Galaxy S8 ile birlikte Galaxy S8 Edge Plus, Unpacked 2017 etkinliğinde tanıtıldı. Türkiye saatiyle 18’de başlayan lansmanda 2017’nin en iyi akıllı telefon modellerini gördük. Büyük ekranlı telefon seven kullanıcıların gözdesi olacak Galaxy S8 Plus’ın teknik özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi detayları haberimizde.

Android telefon kullanıcılarının favorisi Samsung Galaxy S7 Edge’in yeni modeli diyebileceğimiz Galaxdy S8 (Edge) Plus, Tamindir ekibi olarak canlı takip edip sizlere aktardığımız, Samsung’un da kendi sitesinden yayınladığı Unpacked 2017 “Sınırları Kaldır” etkinliğinde resmi olarak tanıtıldı.

Samsung Türkiye Başkan Yardımcısı Yeğen’in “Samsung Galaxy S8, telefon kullanımını kökten değiştirecek” ifadesiyle daha da heyecanlandığımız Galaxy S8'in tanıtılacağı etkinlik nihayet gerçekleşti ve Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus ile tanıştık. Neredeyse çerçevesiz ekranıyla dikkatleri üzerine çeken yeni Galaxy amiral gemisi modellerden Galaxy S8 Plus, büyük telefon kullanmayı tercih edenlerin beğenisini kazandı. Zaten lansmandan önce cihazın hem tasarım hem de donanımına ilişkin sızıntılar, görseller paylaşılmıştı. O zaman dahi çoğu Android kullanıcısı cihazı beğenmişti. Daha tanıtılmadan LG G6’nın önüne çıkmayı başaran Galaxy S8 Plus, bizlere neler sunuyor? Galaxy S8 Plus teknik özellikleri neler? Yeni Galaxy S serisi üst seviye modellerde yeni özellik olarak neler var? Şimdi dilerseniz cihazın tasarımından başlayalım.

Samsung Galaxy S8 Plus Tasarım:

Samsung’un amiral gemisi modellerini takip ediyorsanız Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus’ın görüntüsüyle lansman öncesinde tanışmışsınızdır. Çalışır durumda da görüntülenen yeni Galaxy S8, bataryasıyla gündemden düşmeyen Galaxy Note 7 ve Galaxy S7 serilerine göre hem tasarım hem de donanım olarak çok daha gelişmiş bir cihaz.

Oldukça inceltilmiş, neredeyse çerçevesiz kavisli hatlara sahip telefon, son kullanıcı olarak görmek istediğimiz ekrana sahip. Galaxy S8 Plus’ın 6.2 inç ekranını büyük bulabilir, düşürmeden nasıl kullanabileceğinizi düşünebilirsiniz ancak cihazın ekran kasa oranı o kadar iyileştirilmiş ki cihaz elinizden düşecekmiş gibi rahatsız bir kullanım deneyimi sunmuyor. Neredeyse sırf ekrandan oluşan bir telefon karşımızda. Cihazın ön tarafında Home tuşunun olmadığını fark etmişsinizdir. Home tuşu sanal olarak ön tarafa yerleştirilmiş. Parmak izi sensörü arka kameranın yanında ve sadece tuş kilidi açma vaziyetini görüyor.

Samsung Galaxy S8 Plus Özellikleri:

Tuş kilidi demişken, Galaxy S8 ve S8 Plus, Note 7 gibi iris tarayıcı ve yüz tanıma (iris tarama) ile geliyor. Ayrıca fotoğraf, video, notlarınız gibi size özel verileriniz için güvenli klasör oluşturabiliyorsunuz. Galaxy Note 7'de olmayan yeni diyebileceğimiz Samsung Dex adında bir aksesuarla tanıştık. Telefonunuzu monitör, tv gibi harici bir ekrana bağlayarak telefonu bilgisayar gibi kullanıyorsunuz. Elbette fare ve klavye de bağlama şansına sahipsiniz. Windows 10 Mobile'ın Continuum özelliğine benzer bir özellik ancak Android platformunda bir ilk.

Samsung Galaxy S8 Plus Teknik Özellikleri:

Samsung’un lansman öncesi bahsettiği, yapay zeka üzerine kurulu hayatımızı kolaylaştıracak kişisel sanal asistan Bixby ile gelen Galaxy S8 ve S8 Plus, tasarım noktasında farklılık göstermiyorlar. Donanım tarafında da ekran (6.2 inç), batarya kapasitesi (3500 mAh) dışında ayrıldıkları bir nokta yok. Her iki telefonun da ekranı Super AMOLED QHD+ ve 18:9 ekran boy oranı sunuyor. Her iki telefona da Samsung’un 10 nm FinFET ile ürettiği 8 çekirdekli işlemci Exynoss 8895 ve 4 GB bellek güç veriyor. İki cihazın da kamerası aynı.

Samsung Galaxy S8 Plus Ekran 6.2 inç Super AMOLED QHD+ İşlemci Samsung Exynos 8895/Qualcomm Snapdragon 835 Bellek 4GB Kamera 12 megapiksel arka, 8 megapiksel ön Batarya 3500 mAh Depolama 64GB (microSD ile 256GB'a kadar) İşletim Sistemi Android 7.0 Nougat Boyut ve Ağırlık 159.5 x 73.4 x 8.1 mm, 173 gr Diğer IP68, İris Tarayıcı, Bixby asistan, Sanal Home butonu Fiyatı -

Samsung Galaxy S8 Plus Fiyatı ve Çıkış Tarihi:

Gümüş, gri ve siyah renk seçenekleriyle gelen Samsung Galaxy S8 Plus, S8 ile birlikte Nisan ayının sonlarına doğru satışa sunulacak. Galaxy S8 Plus’ın Türkiye fiyatı henüz açıklanmadı.