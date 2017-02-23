Samsung Galaxy S8 Plus'ın Tüm Özellikleri Sızdırıldı

Samsung Galaxy S8 ile ilgili sızıntılardan telefonla ilgili pek çok bilgiye sahip olsakta, bugün yayınlanan bilgiler kadar detaylı bir veri elimize geçmemişti. Samsung Galaxy S8 Plus ile ilgili tüm özellikler, bugün itibarıyla ünlü sızıntı uzmanı Evan Blass tarafından yayınlandı. Yayınlanan belgede ayrıntılandırılan bazı bilgiler çoğumuz tarafından bilinmesine rağmen, şu ana kadar bilmediğimiz bazı detayları da içerisinde barındırıyor.

Sızdırılan bilgiler öncelikle, Samsung Galaxy S8 Plus'ın 6.1 inç (kıvrımlı) / 6.2 inç (tam dikdörtgen) Quad HD+ Süper AMOLED ekrana sahip olacağını doğruluyor.

Samsung Galaxy S8 Plus 4G LTEdesteğine de sahip olacak, arkadaki kameranın da 12 megapiksel olacağı söyleniyor. Görüntü işleme teknolojisi ve kamera için bazı iyileştirmeler yapılmasını bekliyoruz, fakat bunu doğrulanmadan öğrenemeyeceğiz. Ayrıca, ön tarafında bir iris tarayıcı ile birlikte 8 megapiksellik bir selfie kamera da mevcut olacak.

Daha önce söylentiler arasında belirtildiği gibi hem Samsung Galaxy S8 hem de S8 Plus, toza ve suya dayanıklılık için IP68 sertifikasına sahip olacak. Ayrıca, Güney Koreli şirket tarafından piyasaya çıkarılan diğer pek çok üst seviye akıllı telefon gibi Samsung Knox güvenlik çözümü de gelecek.

Samsung, Galaxy S8 Plus için 4 GB ve 6 GB RAM paketlerini düşünüyor. Ayrıca, microSD kartı ile genişletilebilen 64 GB dahili depolama alanı olacağını da söyleyelim. Bunlara ek olarak, kablosuz şarjın yanı sıra Samsung Pay ödeme sistemi de desteklenecek. Ne yazık ki pil hakkında bir bilgi yok, ancak büyük ekran büyük miktarda enerji gerektirdiğinden en az 4.500 mAh olmasını bekliyoruz.

Söylemeye gerek var mı bilmiyorum ama Android 7.0 Nougat işletim sistemi ile birlikte geleceğini de unutmayalım. Siz bu özellikleri nasıl buldunuz?

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